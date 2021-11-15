تراند اليوم : رابط المنح والقروض .. رابط تقديم المنح والقروض 2021

رابط المنح والقروض من صناديق وزارة التعليم العالي خلال اﻷسبوع القادم لجميع طلاب وطالبات الجامعات في الاردن، حيث يتم الكشف رسميا بعد التسجيل في رابط تقديم المنح والقروض 2021 عن اسماء المستفيدين الطلاب والطالبات في الاردن عن المنح والقروض الجامعية للعام 2021.

المنح والقروض 2021:-

تتابع مديرية البعثات والاتفاقيات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عملية تدقيق الطلبات والوثائق التي تم تقديمها للمستشارين الثقافيين في الجامعات ، للاستفادة من برامج البعثات والمنح والقروض الداخلية للطلبة المسجلين في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الدراسي 2021،حيث يتم مقارنتها مع الطلبات المقدمة عبر الموقع الالكتروني، و تستغرق عملية التدقيق نحو 25-30 يوما،بحسب مدير المديرية محمود القيسي.

بدأت مديرية البعثات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، باستقبال طلبات الاستفادة من البعثات والمنح والقروض الداخلية للعام الجامعي 2021 / 2022 للطلبة الأردنيين الملتحقين في الجامعات الأردنية الرسمية، ضمن البرنامج العادي لمستوى درجتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط.

وبدأ استقبال الطلبات من صباح اليوم الاثنين الموافق 15 تشرين الثاني، ويستمر حتى الساعة 12 ليلاً من يوم الخميس الموافق 25 الشهر نفسه.

ودعت الوزارة جميع الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه البعثات والمنح والقروض الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمديرية البعثات على الرابط الآتي: www.dsamohe.gov.jo وتعبئة نموذج الطلب الإلكتروني خلال المدة المحددة أعلاه، وتؤكد الوزارة على ضرورة إطلاع الطالب على النشرة الإرشادية التي تتضمن أهم الإرشادات والنصائح، للاطلاع عليها يمكن الدخول إلى الرابط الآتي: http://www.dsamohe.gov.jo/Internal/Files/Guidance2021.pdf

وشددت الوزارة على أن كامل عملية التقديم لطلب الاستفادة هي إلكترونية، ولا تحتاج إلى تقديم الطالب أي وثائق باستثناء (وثيقة إثبات طالب للأخ الذي يدرس في جامعة غير أردنية الموضحة في النشرة الإرشادية).

وأهابت الوزارة بجميع الطلبة وذويهم ضرورة الالتزام بعدم الحضور نهائياً إلى حرم الوزارة تسهيلاً عليهم حيث لا يوجد أي ضرورة لذلك ويمكن للطالب الاستفسار من خلال منصات التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالوزارة، على الفيس بوك وتويتر، والاطلاع على جميع الإعلانات التي يتم نشرها تباعاً.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستقوم بإعلان نقاط الطلبة التي تم احتسابها بناءً على بياناتهم الأكاديمية والاقتصادية، ثم فتح باب الاعتراضات على هذه النقاط، وأخيراً ترشيح الطلبة للاستفادة من البعثات والمنح والقروض المختلفة لمرة واحدة فقط وبصورة نهائية، حيث ستعلن النتائج بكل شفافية بما في ذلك أسماء الطلبة المرشحين للاستفادة في كل لواء ونقاط كل منهم.