تراند اليوم : مباراة السودان اليوم .. مباراة السودان وغينيا بث مباشر مباراة السودان وغينيا بيساو بث مباشر غينيا بيساو ضد السودان HD

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه السودان ضد غينيا بيساو guinea bissau vs sudan اليوم الاثنين في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، من اجل تحقيق انتصار معنوي له قبل بطوله كاس العرب يخوض اليوم الموافق 15 نوفمبر المنتخب السوداني اخر مباراه له في التصفيات المؤهله لكاس العالم مع خصمه منتخب غينيا بيساو وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تلعب اليوم مباراه السودان و غينيا بيساو علي ارضيه ملعب مراكش وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في هذه التصفيات ، وسوف تبدا اليوم مباراه السودان و غينيا بيساو في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة السودان وغينيا بيساو

منتخب السودان هو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الفريقيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب السوداني قادم من الخساره الثالثه له في المجموعه التاسعه وذلك علي يد منتخب المغرب وقد خسر المنتخب السوداني هذه المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ ، المنتخب السوداني قبل مواجهه اليوم يحتل المركز الربع في جدول ترتيب المجموعه الرابعه برصيد نقطين وذلك بعد ان خاض 5 مباريات في المجموعه ومن خلالهم تعادل المبارتان وخسر المنتخب السوداني في ثلاث مباريات قبل مواجهه اليوم.

بث مباشر مباراة غينيا بيساو والسودان

وعلي الجانب الاخر منتخب غينيا بيساو فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله السادسه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، منتخب غينيا بيساو قبل مواجهه اليوم حاليا هو صاحب الثاني في المجموعه التاسعه برصيد خمس نقاط ذولك بعد ان خاض ايضا خمس مباريات في المجموعه ومن خلال هذه المباريات كان منتخب غينيا بيساو قد حقق الانتصار في مباراه وتعادل في مبارتان كما خسر ايضا في مبارتان قبل مواجهه المنتخب السوداني اليوم ، منتخب غينيا بيساو اخر مباراه لعبها في المجموعه كانت مع منتخب غينيا وقد تعادل منتخب غينيا بيساو في هذه المباراه بدون اهداف.