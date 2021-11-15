تراند اليوم : بث مباشر السودان .. مباراة السودان وغينيا بث مباشر السودان ضد غينيا مباشر مشاهدة مباراة السودان اليوم مباشر HD

بث مباشر السودان مباراة السودان وغينيا بث مباشر السودان ضد غينيا مباشر مشاهدة مباراة السودان اليوم مباشر مشاهدة مباراة السودان وغينيا بيساو بث مباشر في المباراة التي تقام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، وفشل المنتخب السوداني في التأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، منتخب السودان لم يقدم الأداء المتوقع له خلال مشواره في التصفيات حيث بدأ التصفيات بالهزيمة من المغرب بهدفين دون رد، ثم خسر من غينيا بيساو برباعية مقابل هدفين، وبعدها تعادل مع غينيا ذهابا بهدف لمثله، وإيابا بهدفين لمثلهم، وبعدها خسر من المغرب بثلاثية دون رد، وسيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق نتيجة إيجابية لترك بصمة له في مشواره بالتصفيات الإفريقية وتعويض الجماهير السوادنية عن الفشل في العبور للمونديال.

يتذيل المنتخب السوداني جدول ترتيب المجموعة برصيد نقطتين حصدهم من التعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في 3 مباريات ولم يحقق أي انتصار، وأحرز الفريق 5 أهداف وتلقت شباكه 12 هدفا.

تشكيل السودان المتوقع أمام غينيا بيساو

حراسة المرمى: علي عبد الله أبو عشرين

خط الدفاع: أمير كمال، أحمد إبراهيم، مأمون فارس، نصر الدين الشغيل

خط الوسط: ضياء الدين محجوب، صلاح عادل، أبو عاقلة عبد الله، أطهر الطاهر

خط الهجوم: محمد عبد الرحمن، ، السموأل ميرغني

موعد مباراة السودان وغينيا بيساو والقنوات الناقلة لها

تتابعون صافرة مباراة السودان وغينيا بيساو في تمام الساعة 18:00بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة السودان وغينيا بيساو عبر FIFATV Youtube إلى جانب موقعنا.

وفي الجانب الأخر يأمل منتخب غينيا بيساو إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لكتابة السطر الأخير والسعيد على مشواره في التصفيات، منتخب غينيا بيساو قدم مباريات أفضل من المنتخب السوداني إلا أنه هو الأخر فشل في المنافسة على العبور للدور الأخير من التصفيات المؤهلة للمونديال في المجموعة التي تسيدها المنتخب المغربي، منتخب غينيا بيساو قادم للقاء اليوم من تعادل سلبي أمام غينيا بدون أهداف وسيبحث عن الانتصار في أخر ظهور له بالتصفيات.

غينيا بيساو يقع في المركز الثاني برصيد 5 نقاط بعدما فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وتعرض للهزيمة في مباراتين وأحرز الفريق 5 أهداف وتلقت شباكه 11 هدفا.

معلومات مباراة السودان وغينيا بيساو.

ما هو موعد مباراة السودان وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السودان وغينيا بيساو؟

الرياضية السعودية 3 - SSC Sport 3.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة السودان وغينيا بيساو؟

تصفيات كأس العالم - أفريقيا.

من هو معلق مباراة السودان وغينيا بيساو؟

حماد العنزي.