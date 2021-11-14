تراند اليوم : بث مباشر البرتغال .. مباراة البرتغال اليوم مباشر بث مباشر البرتغال وصربيا portugal vs serbia مشاهدة مباراة البرتغال اليوم ضد صربيا بث مباشر HD

بث مباشر البرتغال مباراة البرتغال اليوم بث مباشر البرتغال وصربيا مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر البرتغال مباشر مشاهدة مباراة البرتغال وصريبا بث مباشر في المباراة التي تجمع المنتخبين ضمن مباريات الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وسيبحث المنتخب البرتغالي في لقاء اليوم عن الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل تأمين المركز الأول في ظل المطاردة الشرسة من منتخب صريبا صاحب الوصافة، منتخب البرتغال تعثر في الجولة الماضية أمام إيرلندا وتعادل بدون أهداف في لقاء تعرض فيه الدون كريستيانو رونالدو لتدخلات قوية وكان مهددا بالتعرض للإصابة.

البرتغال لديها فرصة قوية في التأهل لنهائيات كأس العالم مباشرة في حالة التعادل أو الفوز في لقاء اليوم بأي نتيجة أو التعادل بأي نتيجة ولا سيما وأن فارق الأهداف في صالح رفقاء رونالدو، وسيبحث المنتخب البرتغالي في لقاء اليوم عن التأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة ولن يندفع هجوميا خوفا من ارتكاب الخطاء التي قد تتسبب في استقباله للأهداف وخسارة المباراة.

يعتلي المنتخب البرتغالي صدارة ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن صربيا، منتخب البرتغال حقق الفوز في 5 مباريات من أصل 7 مباريات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء، وأحرز الفريق 16 هدفا وتلقت شباكه 4 أهداف.

تشكيل البرتغال المتوقع أمام صريبا

حراسة المرمى: روي باتريسيو

خط الدفاع: رافائيل جيريرو - روبين دياش - بيبي - جواو كانسيلو

خط الوسط: برونو فيرنانديش - دانيلو بيريرا - جواو موتينيو

خط الهجوم: ديوجو جوتا - كريستيانو رونالدو - بيرناردو سيلفا

موعد مباراة البرتغال وصريبا والقنوات الناقلة لها

تتابعون مباراة البرتغال وصريبا في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت غرينيتش، الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع مباراة البرتغال وصريبا عبر بي إن سبورت أتش دي 3 وموقعنا يلا شوت توداي.

وفي الجانب الأخر سيخوض المنتخب الصربي لقاء اليوم باندفاع هجومي من الثواني الأولى ولا سيما وأن المنتخب الصربي يدرك تماما أن الطريق الوحيد للتأهل لنهائيات كأس العالم والابتعاد عن الملحق الأوروبي هو الفوز على البرتغال التي تتسلح بعاملي الأرض والجمهور، المنتخب الصربي يدرك تماما مدى صعوبة مهمته في لقاء اليوم إلا أنه سيبحث عن الاعتماد على الهجمات المرتدة مع استغلال الكرات الثابتة التي يتميز بها المنتخب الصربي والتي قادته للفوز في أكثر من لقاء.

يتواجد المنتخب الصربي في المركز الثاني برصيد 17نقطة حصدهم من الانتصار في 5 مباريات من أصل 7 مباريات شارك فيهم، وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء، وأحز المنتخب الصربي 16 هدفا وتلقت شباكه 8 أهداف.

معلومات مباراة البرتغال وصريبا.

ما هو موعد مباراة البرتغال وصريبا في تصفيات كأس العالم؟

09:45 مساءاً بتوقيت مصر, 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية, 08:45 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال وصريبا؟

بي إن سبورت بريميوم 3 - beIN Premium 3.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة البرتغال وصريبا؟

تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا.

من هو معلق مباراة البرتغال وصريبا؟

حفيظ دراجي.