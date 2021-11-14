تراند اليوم : بث مباشر البرتغال وصربيا .. مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر مشاهدة مباراة البرتغال بث مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة البرتغال وصربيا بث مباشر

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه البرتغال ضد صربيا portugal vs serbia في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم اليوم الاحد ، يفتح ملعب النور في العاصمه البرتغاليه لشبونة من اجل استقبال اهم مباراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم 2022 وهي مواجهه المنتخب البرتغالي صاحب الارض بنظيره منتخب صربيا مساء اليوم الموافق 14 نوفمبر وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، كل منتخب الليله سوف يخوض المواجهه وهو يريد تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل حسم التاهل لكاس العالم ، وسوف تبدا اليوم مباراه البرتغال و صربيا في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة البرتغال وصربيا

المنتخب البرتغالي هو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب البرتغالي قادم من تعادل سلبي لم يتم من خلالو تصدر المجموعه قبل الجوله الاخيره والتقي المنتخب البرتغالي في هذه المباراه مع منتخب ايرلندا وقد تعادل المنتخب البرتغالي في هذه المباراه بدون اهداف ، المنتخب البرتغالي قبل مواجهه اليوم هو متصدر المجموعه الاولي برصيد 17 نقطه وذلك بعد ان خاض 7 مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان.

بث مباشر مباراة صربيا والبرتغال

علي الجانب الاخر منتخب صربيا فهو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الصربي حاليا هو صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه الاولي في التصفيات وذلك برصيد 17 تقطه ايضا جمعهم المنتخب الصربي بعد ان خاض ايضا في 7 مباريات في المجموعه ومن خلال هذه المباريات حقق المنتخب الصربي الانتصار في خمس مباريات وتعادل في مبارتان ، المنتخب الصربي كان قد حقق الانتصار في اخر مباراه لعبها في التصفيات والتي كانت مع منتخب أذربيجان وقد حقق المنتخب الصربي الانتصار في هذه المباراه بثلاث اهداف مقابل هدف.