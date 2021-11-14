تراند اليوم : بث مباشر غانا وجنوب افريقيا .. مشاهدة مباراة غانا اليوم مباشر ضد جنوب افريقيا بث مباشر مباراة غانا وجنوب افريقيا

بث مباشر غانا وجنوب افريقيا مشاهدة مباراة غانا اليوم مباشر ضد جنوب افريقيا بث مباشر مباراة غانا وجنوب افريقيا تنطلق مواجهة منتخب جنوب أفريقيا ونظيره منتخب غانا في مواجهة حاسمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا، لأن منتخب الأولاد لديه الفرصة كبيرة من أجل العبور ولكن بشرط الخروج منتصراً أو متعادلاً، بينما يطمح المنتخب الغاني في التفوق بفارق هدفين من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

المنتخب الجنوب أفريقي الذي يملك لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو سيكون سعيداً من أجل تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس القوي حتي يتمكن من الصعود إلي المرحلة الحاسمة من نهائيات التصفيات، فهل ينجح بالفوز علي حساب غانا، أم سيكون هناك فرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للأخير، يذكر أن التعادل أيضا سيخدم مصالح المنتخب الجنوب أفريقي بشكل كبير من أجل التأهل.

منتخب جنوب أفريقيا نجح في الفوز علي حساب منتخب غانا بهدف دون رد في لقاءه بالذهاب وكانت المواجهة علي ملعبة وسجل الهدف اللاعب بونجوكوهلي هلونجواني، وذلك بعد نجاح كبير من منتخب البافانا بافانا الذي سير اللقاء حسب ما يريد.

منتخب جنوب أفريقيا يتواجد في المركز الأول برصيد 13 نقطة بعد أن فاز في أربع لقاءات وتعادل في مواجهة وحيده ولولا هذا التعادل ضد منتخب زمبابوي لكان صاعداً في الوقت الحالي، بينما منتخب غانا يحتل المركز الثاني برصيد عشر نقاط ويأمل في التفوق علي حساب جنوب أفريقيا من أجل الوصول للمرحلة الحاسمة بهدفين علي أقل تقدير.

مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا وغانا مباشر اليوم