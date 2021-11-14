تراند اليوم : مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر .. مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر HD

مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه اسبانيا ضد السويد spain vs sweden اليوم الاحد في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، في مواجهه قويه سوف تقام مساء اليوم علي ارضيه لا كارتوخا من اجل تحديد الاول وثاني المجموعه الثانيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم وهي مواجهه المنتخب الاسباني مع خصمه منتخب السويد الليله ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف المنتخب الاسباني علي ارضيه ملعبه خصمه السويدي وذلك لحساب مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تنطلاق اليوم الموافق 14 نوفمبر مباراه اسبانيا و السويد في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه عشر الا ربع مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة اسبانيا والسويد

المنتخب الاسباني هو صاحب الارض في مباراه الليله وذلك لحساب مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الاسباني قادم من انتصار مهم له في مشوراه في التصفيات المؤهله لكاس العالم وجاء هذا الانتصار علي حساب منتخب اليونان وقد حقق المنتخب الاسباني الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدف مقابل لاشئ ، المنتخب الاسباني حاليا هو متصدر المجموعه الثانيه من التصفيات وذلك برصيد 16 نقطه جمعهم المنتخب الاسباني بعد ان خاض 7 مباريات ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في خمس مباريات وتعادل وخسر ايضا في مباراه واحده.

بث مباشر مباراة السويد واسبانيا

وعلي الجانب الاخر منتخب السويد فهو الضيف في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب السويدي قبل مواجهه نظيره الاسباني فهو حاليا صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعه برصيد 15 نقطه وذلك بعدما خاض ايضا المنتخب 7 مباريات ومن خلالهم تمكن المنتخب السويدي من تحقيق الانتصار في خمس مباريات وخسر المنتخب في مبارتان ، المنتخب السويدي كان قد تلقي الخساره الثانيه في التصفيات في الجوله الماضيه مع منتخب جورجيا وقد خسر السويد هذه المباراه بهدفين مقابل لاشئ.