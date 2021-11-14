تراند اليوم : مباراة السنغال مباشر .. مباراة السنغال والكونغو بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال والكونغو مباشر HD

مباراة السنغال مباشر مباراة السنغال والكونغو بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال والكونغو مباشر مباراة السنغال مباشر يستضيف المنتخب السينغالي الأول لكرة القدم على ملعبه لات ديور في مدينة تيأس السينغالية نظيره منتخب الكونغو الأول لكرة القدم في المباراة التي من المقرر أن تقام في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة في إطار منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس العالم في القارة الافريقية لحجز بطاقة التأهل لتمثيل القارة الإفريقية في كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر على أن تذاع المباراة على عدد من القنوات الرياضية.

تمكن المنتخب السنغالي من تحقيق الفوز في اربعة مباريات من المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن في منافسات التصفيات الحالية المؤهلة الى كأس العالم المقبلة التي ستقام في قطر نهاية العام المقبل وبالرغم من أن منتخب السينغال لم ينهزم في أي من المباريات التي خاضها حتى الان الا انه تعادله في مباراة واحدة من المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن كان سببا في توقف رصيده عند ثلاثة عشر نقطة ويتصدر ترتيب المجموعة بعد أن تمكن من حجز بطاقة التأهل مبكرا الى نهائيات كاس العالم.

أما منتخب الكونغو الأول لكرة القدم الذي خسر فرصته في التأهل إلى كأس العالم بعد أن تم حسم بطاقة التأهل لصالح المنتخب السينغالي إلا أن منتخب الكونغو يسعى لتحقيق التمثيل المشرف في التصفيات بعد أن خاض منافسات خمس مباريات دون أن يتمكن من تحقيق أي فوز في المباريات الخمس التي خاضها حتى الآن حيث اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات وكانت الهزيمة و مرارتها وحسرتها من نصيب المنتخب الكونغولي في مباراتين من المباريات الخمس التي خاضها ليتوقف رصيده بذلك عند ثلاث نقاط.