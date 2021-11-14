تراند اليوم : بث مباشر اسبانيا والسويد .. مشاهدة مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر يلا شوت مباراة اسبانيا والسويد بث مباشر اسبانيا ضد السويد

تنطلق مواجهة منتخب إسبانيا ونظيره منتخب السويد في مواجهة حاسمة، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا، لأن المنتخب الإسباني يحاول الفوز علي حساب المنتخب السويدي من أجل جمع ثلاث نقاط مثيرة في طريقه من أجل تحقيق الصعود للمونديال العالمي في قطر، وهو نفس الهدف لدي رفاق إبراهيموفيتش.

المنتخب الإسباني الذي يقدم أداء قوي وثابت في الفترة الأخيرة لديه مهمة أخيرة فقط وهي الفوز علي حساب المنتخب السويدي أو علي أقل تقدير الخروج من هذه المواجهة بالتعادل السلبي أو الإيجابي من أجل ضمان التأهل بشكل رسمي إلي مونديال قطر المقبل، وبالتالي فإن مجرد الهزيمة من منافسه السويدي سيعني تواجده في الملحق الأوروبي ينافس مجدداً من أجل الصعود.

المنتخب السويدي كان الأقرب من أجل التأهل ولكنه أضاع ست نقاط بدون معني حقيقي وكانت مفاجآت كبيرة هي الهزيمة من نظيره اليوناني وأيضا الخسارة التي تلقاها من نظيره الجورجي في اللقاء الأخير، وبالتالي عليه أن يسابق الزمن من أجل حجز مقعد للتأهل عن طريق تحقيق العلامة الكاملة علي حساب منافسه الإسباني القوي.

يذكر أن لقاء الذهاب كان في مصلحة المنتخب السويدي بعد فوزه علي حساب إسبانيا بهدفين مقابل هدف في لقاء سجل فيه كلا من إيساك وكلايسون، ويتواجد المنتخب الإسباني في المركز الأول برصيد 16 نقطة ، بينما المنتخب السويدي في المركز الثاني برصيد 15 نقطة.