تراند اليوم : بث مباشر البرتغال .. البرتغال وصربيا مباشر مشاهدة مباراة البرتغال اليوم مباشر يلا شوت البرتغال وصربيا بث مباشر HD

يستضيف ملعب دا لوز مباراة هامه تجمع بين منتخب البرتغال وصربيا، مساء يوم الأحد 12 نوفمبر، في إطار منافسات الأسبوع العاشر والأخير من المجموعة الأولى بدور المجموعات في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم بقطر 2022م.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة برصيد 17 نقطة، متساويًا مع الخصم الثاني بنفس الرصيد من النقاط، وهذا ما سيشعل هذه الموقعة.

المنتخب البرتغالي الذي ضحي بلقاءه الماضي ضد منتخب إيرلندا بعد أن تعادل معه سلبياً بدون أهداف لن يجد نفسه متمتعا بنفس الرغبة في هذه المواجهة الختامية ضد المنتخب الصربي، والذي يحظي بمنافسه شرسه معه، لأن هناك تعادل في النقاط لكلا الفريقين، وبالتالي يبحث نجوم الكتيبة البرتغالية عن تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس أو سيكون التعادل كافياً أيضا، ولكن من سيلعب علي التعادل لربما يخسر.

يذكر أن المنتخب البرتغالي قد تعادل مع نظيره الصربي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدفين، لذا فالأفضلية لصالح البرتغال إذا تعادلت سلبياً مع المنافس الصربي، وكان نجم هذه المواجهة الأولي هو اللاعب دييجو جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

المنتخب الصربي يتواجد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بعد فوزه في خمس لقاءات ماضية وتعادله في إثنين، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة من أجل حصد التأهل الرسمي المباشر لمونديال قطر المقبل، ولكن عليه الحذر من الخصم القوي.

موعد مباراة صربيا ضد البرتغال

المباراة البرتغال × صربيا المسابقة تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا الموعد الأحد 14 نوفمبر 2021 - الساعة 10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة beIN Sports 3 HD Premium الملعب ملعب دا لوز

ويستعد المنتخب البرتغالي الذي سيحدد مصيره بيده في هذه المباراة سواء بالتأهل مباشرة أو التواجد بالملحق الأوروبي، فهو يعمل بكل قوة لتصحيح الأخطاء الماضية من أجل تجنب تكرارها لدخول اللقاء بشراسة لمحاولة تحقيق الفوز واقتناص تذكرة العبور إلى مونديال قطر.