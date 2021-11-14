تراند اليوم : البرتغال وصربيا مباشر HD مباراة البرتغال و صربيا بث مباشر البرتغال وصربيا بث مباشر ماتش البرتغال ضد صربيا اليوم HD

ماتش البرتغال بث مباشر البرتغال وصربيا مشاهدة مباراة البرتغال اليوم بث مباشر البرتغال صربيا وتنطلق مواجهة منتخب البرتغال ونظيره منتخب صربيا في مواجهة نارية للحسم، وذلك ضمن مباريات الجولة العاشرة الأخيرة من تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا، لأن المنتخب البرتغالي يأمل في تحقيق التأهل المباشر لمونديال قطر، وبالتالي عليه الفوز علي حساب المنتخب الصربي بلقاء لن يقبل القسمة علي إثنين خاصة أن ثاني الترتيب سيكون في الملحق الأوروبي.

المنتخب البرتغالي الذي ضحي بلقاءه الماضي ضد منتخب إيرلندا بعد أن تعادل معه سلبياً بدون أهداف لن يجد نفسه متمتعا بنفس الرغبة في هذه المواجهة الختامية ضد المنتخب الصربي، والذي يحظي بمنافسه شرسه معه، لأن هناك تعادل في النقاط لكلا الفريقين، وبالتالي يبحث نجوم الكتيبة البرتغالية عن تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس أو سيكون التعادل كافياً أيضا، ولكن من سيلعب علي التعادل لربما يخسر.

يذكر أن المنتخب البرتغالي قد تعادل مع نظيره الصربي في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدفين، لذا فالأفضلية لصالح البرتغال إذا تعادلت سلبياً مع المنافس الصربي، وكان نجم هذه المواجهة الأولي هو اللاعب دييجو جوتا لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.

المنتخب الصربي يتواجد في المركز الثاني برصيد 17 نقطة بعد فوزه في خمس لقاءات ماضية وتعادله في إثنين، ويطمح لتحقيق العلامة الكاملة من أجل حصد التأهل الرسمي المباشر لمونديال قطر المقبل، ولكن عليه الحذر من الخصم القوي.