تراند اليوم : مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر .. مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا اليوم بث مباشر

مشاهدة مباراة غانا وجنوب افريقيا اليوم بث مباشر مباراة غانا وجنوب افريقيا بث مباشر تنطلق الفترة الحاليات التصفيات النهائية بين الفرق الأفريقية بحيث تتأهل للتصفيات النهائية لكأس العالم، وقد تأهلت عدد من الفرق بشكل رسمي للتصفيات النهائية لكأس العالم مثل منتخب مصر القومي، ومازال هناك فرق لم تتأهل بعد غلى التصفيات النهائية لمونديال كاس العالم المقام بدولة قطر 2022، وتُقام جولة اليوم من ضمن جولات قارة أفريقيا لكأس العالم جولة بين منتخب غانا ومنتخب جنوب أفريقيا، وتُقام هذه المباراة ضمن الجولة السادسة من تصفيات أفريقيا لكأس العالم، ولهذا السبب يتساءل متابعي تصفيات كأس العالم بشكل عام وأفريقيا بشكل خاص يتساءلون عن القنوات الناقلة لمباراة غانا وجنوب افريقيا، وسوف نوضح لكم بمقال اليوم موعد المباراة والقنوات الناقلة للمباراة.

القنوات الناقلة لمباراة غانا وجنوب افريقيا

أعلنت عدد من القنوات عن حصريتها لنقل مباراة اليوم بين منتخب غانا ومنتخب جنوب أفريقيا، وجاءت قائمة القنوات الناقلة لمباراة غانا وجنوب افريقيا كالتالي:

مجموعة قنوات SCC السعودية وقد خصصت المجموعة قناة SCC HD 3 لإذاعة مباراة اليوم وسيكون المعلق الرياضي لها النجم عبد العزيز الزيد.

قناة الفيفا الرسمية الموجودة على اليوتيوب، وهي ناقل جميع مبارايات أفريقيا للمنتخبات المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة غانا وجنوب أفريقيا اليوم

تنطلق صافرة مباراة اليوم الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة المحلي، والساعة العاشرة بالمملكة العربية السعودية والحادية عشر في دولة الإمارات، وقد وضحنا لكم القنوات الناقلة لمباراة غانا وجنوب افريقيا، ووضحنا لكم موعد المباراة، ومن المفترض ان يحتض المباراة ملعب ستاد كيب كوست الرياضي، وهذه الجولىة ضمن تصفيات الجولة السادسة من بطولة ومبارايات أفريقيا لجميع المنتخبات القومية المرشحين لكاس العالم بقطر 2022ن ونتوقع مباراة قوية بين المنتخبين اليوم، فكلامها يسعى بكل طاقته للفوز.

مباراة غانا وجنوب افريقيا تنطلق مواجهة منتخب جنوب أفريقيا ونظيره منتخب غانا في مواجهة حاسمة، وذلك ضمن مباريات الجولة الأخيرة السادسة من تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا، لأن منتخب الأولاد لديه الفرصة كبيرة من أجل العبور ولكن بشرط الخروج منتصراً أو متعادلاً، بينما يطمح المنتخب الغاني في التفوق بفارق هدفين من أجل الوصول للمرحلة النهائية.

المنتخب الجنوب أفريقي الذي يملك لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو سيكون سعيداً من أجل تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس القوي حتي يتمكن من الصعود إلي المرحلة الحاسمة من نهائيات التصفيات، فهل ينجح بالفوز علي حساب غانا، أم سيكون هناك فرصة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية للأخير، يذكر أن التعادل أيضا سيخدم مصالح المنتخب الجنوب أفريقي بشكل كبير من أجل التأهل.

منتخب جنوب أفريقيا نجح في الفوز علي حساب منتخب غانا بهدف دون رد في لقاءه بالذهاب وكانت المواجهة علي ملعبة وسجل الهدف اللاعب بونجوكوهلي هلونجواني، وذلك بعد نجاح كبير من منتخب البافانا بافانا الذي سير اللقاء حسب ما يريد.

منتخب جنوب أفريقيا يتواجد في المركز الأول برصيد 13 نقطة بعد أن فاز في أربع لقاءات وتعادل في مواجهة وحيده ولولا هذا التعادل ضد منتخب زمبابوي لكان صاعداً في الوقت الحالي، بينما منتخب غانا يحتل المركز الثاني برصيد عشر نقاط ويأمل في التفوق علي حساب جنوب أفريقيا من أجل الوصول للمرحلة الحاسمة بهدفين علي أقل تقدير.

مشاهدة مباراة جنوب أفريقيا وغانا مباشر اليوم