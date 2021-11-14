تراند اليوم : مباراة مالي اليوم بث مباشر .. مشاهدة مباراة مالي واغندا بث مباشر مباراة مالي اليوم مباشر HD

يلتقي منتخب أوغندا مع نظيرة منتخب مالي مساء اليوم على ارض ملعب ادرار في لقاء الاياب بينهما ضمن مواجهات الجولة الخامسة من المرحلة الثانية في دور المجموعات من تصفيات إفريقيا المؤهلة الى كأس العالم للمجموعة الخامسة.

تنطلق صافرة المباراة الساعة السادسة مساء بتوقيت في مصر بما يوافق الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية

يلتقي المنتخبين فى مواجهة الاياب بينهما وقد انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين المنتخبين بدون اهداف

موعد مباريات تصفيات أفريقيا لكأس العالم

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توقيت الساعة 06:00 مساء بتوقيت في مصر.

الساعة 07:00 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 07:00 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 08:00 مساء بتوقيت في الإمارات.