تراند اليوم : المانيا مباشر .. بث مباشر مباراة المانيا وأرمينيا مشاهدة مباراة المانيا اليوم مباشر ضد ارمينيا

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه المانيا ضد أرمينيا armenia vs germany اليوم الاحد في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، يختتام اليوم المنتخب الالماني الذي تاهل رسمي لكاس العالم مبارياته في التصفيات الاوروبيه بمواجهه خصمه منتخب أرمينيا خارج ارضه وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مباراه المانيا و أرمينيا الليله علي ارضيه ملعب فازجين سارجسيان ستاديوم وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في هذه التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 14 نوفمبر مباراه المانيا و أرمينيا في تمام الساعه السابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الثامنه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة ألمانيا وأرمينيا

المنتخب الالماني هو الضيف في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الالماني قادم من انتصار كبير له في التصفيات بعد ان تاهل لكاس العالم وجاء هذا الانتصار لمنتخب المانيا علي حساب منتخب ليختنشتاين وقد حقق المنتخب الالماني الانتصار في هذه المباراه بنتيجه تسع اهداف مقابل لاشئ ، المنتخب الالماني قبل مواجهه اليوم هو متصدر جدول ترتيب المجموعه العاشره وذلك برصيد 24 نقطه جمعهم المنتخب الالماني بعد ان خاض 9 مباريات في المجموعه تمكن المنتخب الالماني من تحقيق الانتصار في 8 مباريات وخسر في مباراه واحده.

بث مباشر مباراة أرمينيا وألمانيا

فيما منتخب أرمينيا فهو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن مواجهات الجوله الاخيره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، منتخب أرمينيا حاليا في المجموعه العاشره هو صاحب المركز الرابع في المجموعه برصيد 12 نقطه وذلك بعد ان لعب 9 مباريات هو الاخر في المجموعه ومن خلالهم حقق منتخب أرمينيا الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل ايضا في ثلاث مباريات كما خسر ايضا المنتخب في ثلاث مباريات قبل مباراته مع المنتخب الالماني ، منتخب كان قد خسر مباراته الاخيره في التصفيات وذلك علي يد منتخب شمال مقدونيا وخسر منتخب أرمينيا هذه المباراه بخمس اهداف مقابل لاشئ.