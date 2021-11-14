تراند اليوم : مباراة الكونغو الديمقراطية اليوم .. مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين بث مباشر

مباراة الكونغو الديمقراطية اليوم مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين بث مباشر مباراة الكونغو الديمقراطية اليوم ينتظر عشاق الساحرة المستديرة جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد بالأخص أن هناك مواجهات حاسمة اليوم ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم وبالأخص في التصفيات الأفريقية بالجولة السادسة التي من المقرر أن تبدأ اليوم بعد إنتهاء الجولة الخامسة والتي شهدت علي بعض المفاجأت أهمها علي الأطلاق إخفاق تونس بالأمس خارج الديار من غينيا الإستوائية مما يزيد من الصراع والمنافسة في المجموعة الثانية.

جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد

هناك عدة مواجهات من العيار الثفيل في جدول مباريات اليوم الأحد المواجهة الأولي تجمع بين الكونغو الديمقراطية وبنين حيث يأمل منتخب الكونغو في حصد النقاط الثلاث من أجل الوصول إلي صدارة المجموعة العاشرة بينما يأمل منتخب بنين في الحفاظ علي نتيجة التعادل السلبي للصعود للمرحلة النهائية والتي تأهل بشكل مباشر لنهائيات كأس العالم قطر 2022, المواجهة الثانية تجمع بين غانا وجنوب إفريقيا في مواجهة يأمل المنتخب الغاني في حسمها لصالحه علي الرغم أن عامل الأهداف يلعب لمصلحة المنتخب الجنوب أفريقي.

جدول مباريات اليوم الأحد يشهد علي إنطلاق الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم وهناك مواجهة منتظرة وحاسمة تجمع بين إسبانيا والسويد في مواجهة من العيار الثقيل يأمل خلالها المنتخب الإسباني في الخروج بنتيجة التعادل السلبي الذي تضمن له الصعود لنهائيات كأس العالم بصورة مباشرة بينما يأمل منتخب السويد في حصد النقاط الثلاث جدير بالذكر أن إسبانيا تحتل صدارة المجموعة الثانية بينما تأتي السويد في الوصافة برصيد 15 نقطة.

القنوات الناقلة في جدول مباريات اليوم

لدينا اليوم 6 مباريات في الجولة السادسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ولكن هناك بعض المواجهات تعتبر تحصيل حاصل وبما في ذلك مباراة السنغال والكونغو علي عكس مباراة غانا وجنوب أفريقيا التي تعتبر المواجهة الأبرز في الجولة السادسة في ظل صراع المنتخبان علي حصد بطاقة التأهل للمرحلة النهائية بالإضافة إلي مباراة الكونغو الديمقراطية وبنين.

روسيا vs كرواتيا beIN Sports 1 HD Premium.

البرتغال vs صربيا beIN Sports 3 HD Premium.

إسبانيا vs السويد beIN Sports 1 HD Premium.

ستكون الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم غاية في الندية والإثارة وبالأخص مواجهة إسبانيا والسويد وذلك بعد إخفاق السويد في الجولة الماضية من جورجيا بالإضافة إلي مواجهة روسيا وكرواتيا التي ستكون من ضمن المواجهات الحاسمة ولكن روسيا تظل حظوظها الأقرب للصعود لنهائيات كأس العالم.