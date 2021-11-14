تراند اليوم : بث مباشر يلا شوت .. بث مباشر كرواتيا وروسيا مشاهدة مباراة روسيا وكرواتيا بث مباشر يلا شوت

بث مباشر كرواتيا وروسيا مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه كرواتيا ضد روسيا croatia vs russia اليوم الاحد في التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، حيث من المقرر اليوم ان يستضيف المنتخب الكرواتي في مباراه لا بديل فيها عن الانتصار من اجل التاهل المباشر لكاس العالم علي ارضيه ملعبه خصمه منتخب روسيا الليله وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، وسوف تلعب مباراه كرواتيا و روسيا الليله علي ارضيه ملعب بولجد معقل المنتخب الكرواتي والذي سوف يستقبل عليه نظيره الروسي في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 14 نوفمبر مباراه كرواتيا و روسيا في تمام الساعه الرابعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الخامسه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة كرواتيا وروسيا

المنتخب الكرواتي هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله العاشره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الكرواتي كان قد انتصار ضمن له المنافسه علي المركز الاول في مجموعته حتي الجوله الاخيره من التصفيات وجاء هذا الانتصار علي حساب منتخب مالطا بنتيجه سبع اهداف مقابل هدف وحيد ، المنتخب الكرواتي حاليا هو صاحب المركز الثاني في المجموعه الثامنه برصيد 20 نقطه وذلك بعد ان تمكن المنتخب من تحقيق الانتصار في 6 مباريات الي الان وتعادل في مبارتان وخسر المنتخب الكرواتي في مباراه واحده قبل مباراته مع الدب الروسي.

بث مباشر مباراة روسيا وكرواتيا

وعلي الجانب الاخر منتخب روسيا فهو الضيف في لقاء اليوم وذلك ضمن مباريات الجوله الاخيره من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الروسي قبل لقاء كرواتيا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الثامنه وذلك برصيد 22 نقطه جمعهم المنتخب الروسي بعد ان خاض 9 مباريات في المجموعه ومن خلالهم حقق المنتخب الروسي الانتصار في 7 مباريات وتعادل في مباراه كما خسر ايضا المنتخب في مباراه قبل لقاء كرواتيا في الجوله الاخيره من التصفيات ، منتخب روسيا في مباراته الاخيره في التصفيات كان قد حقق الانتصار فيها والتقي المنتخب في هذه المباراه مع منتخب قبرص وانتهت المباراه بفوز المنتخب الروسي بنتيجه ست اهداف مقابل لاشئ.