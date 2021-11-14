شكرا لبحثكم عن خبر بلاغ للنائب العام ضد محمد رمضان بسبب فيديو مع نجمة هندية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قدم المحامي المصري سمير صبري، بلاغا ضد الفنان محمد رمضان، وذلك بعد أن أثار الأخير الجدل من جديد، بسبب مقطع فيديو جمعه بالنجمة الهندية أورفاشي راوتيلا.

وقدم سمير صبري، بلاغا للنائب العام ضد محمد رمضان، بشأن "تصرفاته المخلة بالآداب العامة وقيم وثوابت وأخلاق المجتمع، دون مراعاة للثوابت المجتمعية"، وفق البلاغ.

وقال مقدم البلاغ، إن رمضان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو "ضد الأخلاق، محرضا على الفسق والتحرش، مع فنانة هندية تدعى أورفاشي راوتيلا، يقال إنها ملكة جمال الهند".

وأضاف مقدم البلاغ، أن الفنان المصري ظهر في الفيديو "في العديد من اللقطات الجنسية الإيحائية، كما ظهر ببدلة سوداء دون قميص أسفلها، والفنانة الهندية بفستان أسود بقصة الكتف الواحدة مع فتحة طويلة من ناحية الساق، وبدا رمضان يتحسس جسد الشابة.. محرضا على الفسق والفحشاء، ومشجعا على التحرش الجنسي، ناسيا أنه رجل متزوج وأب لأطفال".

وطالب المحامي المصري بإصدار الأمر بالتحقيق في هذا البلاغ، وإحالة رمضان للمحاكمة الجنائية.