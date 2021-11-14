تراند اليوم : طريقة عمل ريزوتو الخضار بالرز العادي

كوب واحد من الرز المتوسط أو القصير الحبّة، المغسول والمُصفى

بصلة بُنيّة صغيرة، مفرومة

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام