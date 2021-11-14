تراند اليوم : طريقة عمل ريزوتو الخضار بالرز العادي

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المكونات
ملعقة طعام من زيت الزيتون
بصلة بُنيّة صغيرة، مفرومة
كوب واحد من الرز المتوسط أو القصير الحبّة، المغسول والمُصفى
ليتر وربع الليتر من مرق الخضار
حوالى ١٠ حبات من الفاصولياء الخضراء المُقطعة (اللوبياء)
حبتا كوسا صغيرتان ومُقطعتان
نصف كوب من البازلاء
٧٠ غ من جبنة البارميزان المبشورة
ملح وفلفل أسود (حسب الذوق)
أوراق من النعناع الأخضر للتزيين
ملعقة طعام من الشبت الأخضر المُقطع
طريقة التحضير
- في قدر متوسطة الحجم، يُسخن زيت الزيتون على نار متوسطة. يُحمّر البصل لبضع دقائق قبل إضافة الرز وتقليبه لبضع لحظات، ثم تُخفّض حرارة النار.
- يجب إضافة مرق الخُضار بالطريقة الآتية: أولاً يُضاف كوبان من المرق إلى الرز مع الاستمرار بتحريك الخليط بواسطة ملعقة خشبيّة. ما إن يبدأ الرز بامتصاص السائل، حتى يُضاف كوب آخر من المرق، مع الاستمرار في التحريك أيضاً (يجب تغطية القدر لدى التوقف عن التحريك). تُكرر العملية مرتين أُخريين إلى أن يُصبح الرز طرياً من الداخل رغم قوامه الخارجي المُقاوم نوعاً ما.
- تُضاف الفاصولياء الخضراء والكوسا وتُخلط مع الرز مع الاستمرار بالطهو حوالى ٥ دقائق مع الإبقاء على القدر مُغطى.
- بعدها تُضاف البازلاء ويُستمر بالطهو لدقيقتين إضافيتين.
- يُرفع القدر عن النار ويُضاف حوالى نصف كمية جبنة البارميزان، والملح والفلفل، ويُحرك الخليط جيداً.
- أخيراً، يُسكب الريزوتو في أطباق التقديم ويُزين بالشبت والنعناع ويُرش فوقها النصف المتبقي من الجبنة.
- يُقدم فوراً.
هنيئًا لكم!