تراند اليوم : التحضير لزرع أعضاء ذكرية لمجموعة من جرحى الجيش الأمريكي

الخليج 365 /

ذكر موقع "بي بي سي" البريطاني أن جراحين أمريكيين يستعدون لإجراء أول عملية زرع عضو ذكري في الولايات المتحدة لمساعدة جرحى الجيش.

وتستغرق العملية 12 ساعة يتم فيها توصيل الأعصاب الأساسية، والأوعية الدموية، واستعادة الوظيفة البولية، وبعدها الجنسية.

وتأتي هذه العملية بعد أول عملية زرع عضو ذكري ناجحة في جنوب أفريقيا، العام الماضي.

ويعتزم فريق الجراحين، في مستشفى جون وبكنز الجامعي، تجريب العملية على 60 من جرحى الجيش.

وتتطلب العملية عضوا ذكريا لمتبرع شاب بموافقة عائلته، ويتوقع فريق الجراحين أن يحصل الإحساس للمريض في ظرف 6 إلى 12 شهرا.

وهناك قلق أيضا من أن يجد المريض صعوبة في تقبل العضو المتبرع به على أنه جزء منه، مثلما حدث لمرضى زرع اليد والوجه.

وقالت كاريزا كوني، مديرة الأبحاث العيادية في مستشفى، جون هوبكنز، إن الفريق أمضى أعواما يعد للعملية ويناقش الجوانب الأخلاقية فيها.

وأضافت: "بالنسبة للمرضى المناسبين ستحسن هذه العملية حياتهم وتساعدهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع".