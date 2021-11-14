تراند اليوم : "الصحة" تعلن استعدادها لمواجهة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية

الخليج 365 /

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إستعداداها لمواجهة الأمراض المعدية بالمنشآت التعليمية ، مشيرة إلى عمل خطة للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها على مستوى المنشآت التعليمية.



وتتضمن خطة الوزارة مكافحة أهم الأمراض المعدية التي قد تحدث على مستوى المنشآت التعليمية مثل الالتهاب السحائي، الحصبة، الحصبة الألماني، التهاب الغدة النكافية، الانفلونزا، الجديري المائي ،التسممات الغذائية، الالتهاب الكبدي من نوع (أ)، الحمى التيفودية،الإسهال المدمم ( الدسنتاريا ) , التهاب ملتحمة العين .



وتقوم الوزارة بعمل تطعيمات لطلبة المدارس بطعم الالتهاب السحائي لطلبة الصف الأول حضانة والصف الأول الابتدائي والصف الأول الاعدادي والصف الأول الثانوي ويتم أيضا التطعيم الثنائي لطلبة الصف الثاني والرابع الابتدائي .



يتم متابعة الوضع الوبائي من خلال عمل تقرير مفصل وإرساله إلى الغرفة الوقائية بالوزارة على مدار 24 ساعة، كما يتم متابعة جميع الحالات المكتشفة والمبلغة للوزارة عن طريق الغرفة الوقائية يوميا .



وتؤكد الوزارة أنها تتبع جميع الإجراءات الوقائية في حالة تفشي مرض معدي أو تفشي وبائي، كذلك التقصي والتحكم في انتقال الأمراض المعدية وحدوث التفشيات الوبائية .



وأشارت الوزارة إلى أن ذلك يتم في إطار من التعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والمعاهد الأزهرية وأن الوزارة تتبع إجراءات التعامل مع حالات الأمراض المعدية .



ويذكر أن وزارة الصحة والسكان قد قامت بإرسال منشور دوري بشأن مكافحة أمراض الشتاء بالمنشآت التعليمية لمديريات الشئون الصحية بجميع المحافظات وذلك في أكتوبر الماضي 2015.