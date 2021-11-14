تراند اليوم : ما هي التهمة القضائية الموجهة لآمبر هيرد زوجة جوني ديب؟

الخليج 365 /

طالبت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية آمبر هيرد زوجة الممثل الشهير جوني ديب، المحكمة الأسترالية لأن تقوم بمحاكمتها في مطلع عام 2016، بشأن التهمة الموجهة إليها.

وقد وجهت المحكمة الأسترالية تهمة تهريب كلابها الأليفة إلى أستراليا، وهو ما يتعارض مع القوانين الأسترالية، وهي تهمة يعاقب عليها القانون.

وقد ذكرت محامية النجمة هيرد بأن طلبها من المحكمة لمحاكمتها كان بغرض تطهير اسمها بعد أن تدلي هي وديب بشهادتهما.

ويذكر أنه قد تم اتهام آمبر بتلك التهمة المنسوبة إليها في شهر مايو الماضي بجلب كلبين على متن طائرة خاصة وإدخالهما بشكل غير قانوني إلى البلاد، عندما كانت هيرد متوجهة إلى أستراليا برفقة جوني ديب من أجل تصوير أحدث الأجزاء من فيلم "Pirates of the Caribbean".