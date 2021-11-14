تراند اليوم : الخارجية المصرية: قافلة طبية أجرت 120 عملية جراحية فى إريتريا

الخليج 365 /

قامت القافلة الطبية المصرية الموفدة من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة الصحة بزيارة إلى إريتريا خلال الفترة من 24 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2015، حيث تضمنت القافلة (16 فرداً) منهم 13 طبيبا واثنين من مهندسى الأجهزة الطبية وممثل لشركة آلات جراحية، والتى استضافتها وزارة الصحة الإريترية. وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن القافلة الطبية المصرية حظيت بإعجاب وتقدير واسعين من المسئولين والرأى العام الإريترى، حيث أدت عملها بنجاح، وقامت بإجراء الكشف على ما يقرب من 800 حالة، وأجرت 120 عملية جراحية متنوعة فى تخصصات الجراحة العامة والأورام والرمد والعظام وجراحة المناظير، بالإضافة إلى 40 حالة أسنان معقدة وتركيبات وعدد 38 محاضرة فى الجامعات والمعاهد الطبية المتخصصة بأسمرة، وأخذ عينات من البعوض المسبب للملاريا وفحصها بمصر وتعاون فى مجال أمراض الدم، كما تم إنشاء قسم خاص بمعرفة أحد الأطباء المصريين للحميات والأمراض المتوطنة بمستشفى "أوروتا" (أحد أكبر المستشفيات بأسمرة) للمرة الأولى على مستوى إريتريا. وقامت وسائل الإعلام الإريترية المختلفة بتغطية الحدث، وتمت الإشارة لمجهودات الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ووزارتى الخارجية والصحة، كما تمت تغطية عمل القافلة بالجريدة الرسمية "إريتريا الحديثة" والموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة الإعلام الإريترية. وقدمت وزيرة الصحة الإريترية أمينة نور حسين الشكر باسم إريتريا وقيادة وشعبا لوزارتى الخارجية ووزارة الصحة المصرية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وللسفارتين المصرية فى أسمرة والإريترية فى القاهرة على حضور القافلة، مثمنة الاستفادة التى عادت على بلادها وعلى المرضى الذين تلقوا العلاج. وأجريت لهم عمليات جراحية متطورة وعلى التدريب الذى حاز عليه الأطباء الإريتريون، هذا، وقد كررت الشكر للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية على البرامج التدريبية المقدمة فى قطاع الصحة، والتى يستفيد منها الأطباء الإريتريون ووصل عددها إلى 20 منحة تدريبية خلال العام الجارى.

