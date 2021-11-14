تراند اليوم : تعرف على فوائد فيتامين D و أين يوجد؟

أثبت بحث جديد في مجلة طب الغدد الصم و الاستقلاب الأمريكية (Endocrinology and Metabolism Journal) أن البالغين من البشر و الذين كانوا يعانون من مستويات منخفضة من فيتامين د في طفولتهم ومراهقتهم هم أكثرعرضة للاصابة بتصلب الشرايين Atherosclerosis مقارنة بغيرهم من الأصحاء و تصلب الشرايين هو مرض يصيب شرايين القلب و يؤدي الى تضيقها مع العمر و الاصابة بالاحتشاء أو الجلطات باختلاف انواعها.

و فيتامين د Vit D هو أحد الفيتامينات المنحلة في الدسم و يساهم في تحسين امتصاص الكالسيوم, الحديد, المغنيزيوم, الفوسفات و الزنك من الأمعاء و هناك أنواع عديدة لفيتامين د أهمها د3 أو ما يعرف بـ كوليكالسيفيرول Cholecalciferol و فيتامين د2 أو ما يعرف بـ ايرغوكالسيفيرول Egocalciferol و تحتوي القليل من الأطعمة على فيتامين د و يقوم جسم الانسان بتصنيع هذا الفيتامين في الجلد معتمداً على أشعة الشمس.

عادة ما يكفي التعرض لأشعة شمس الصباح و العصر لتوفير حاجة الجسم من فيتامين د و لكن و في حال تم تشخيص نقص فيتامين د لدى أحدكم, يتم وصف متممات غذائية حاوية على فيتامين د و تساعد في:

الوقاية من الكساح أو ضعف العظام

حياة صحية أطول, اذ تظهر بعض الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا متممات حاوية على فيتامين د عاشوا فترات زمنية أطول مقارنة بالاشخاص الذين لم يتناولوا فيتامين د و لعل الوقاية من الأمراض القلبية هو السبب.

الوقاية من تنخر العظام, مع أن الدليل العلمي على هذا محدود.

لا يوجد دليل كاف على أن فيتامين د يقي من السرطان و لكن نقص فيتامين د يزيد من أعراض السرطان سوءاً.



تقوية الجهاز المناعي و مقاومة الالتهاب.

قد يساعد فيتامين د مرضى الربو و الدليل على هذا محدود أيضاً.

الوقاية من سكري الحمل و انسمام الحمل و لهذا قد يقوم الطبيب المتابع للحمل بوصف فيتامين د للحامل التي يقوم بمتابعة حملها.

أين يوجد فيتامين D ؟

يوجد فيتامين D في زيت السمك, شحم السمك, كبد البقر, البيض, و بعض أنواع الجبنة بكميات مختلفة و كما ذكرت في الأعلى يبقى تصنيع الفيتامين في الجسم أهم مصدر لهذا الفيتامين.

آخر الأخبار المتعلقة بفيتامين د:

أظهرت دراسة نشرت في مجلة United European Gastroenterology في حزيران 2015 بأن تناول فيتامين د على شكل متممات غذائية بشكل يومي – مالم يكن هنك مضاد استطباب – يساهم في اطالة فترة الراحة (Remissions) لدى المصابين بداء كرون و فسر الباحثون هذا بدور فيتامين د المعدل للمناعة و المضاد للالتهاب.