تراند اليوم : تعرف على الأطعمة التي تخلصك من خمول الشتاء

يعانى الكثير من الشعور بالخمول والكسل خلال فصل الشتاء، وهو ما يعيقهم عن تأدية وظائفهم وأعمالهم .

نقدم لكم من خلال هذا التقرير أبزر الأطعمة التي تساهم في علاج الكسل والخمول وتساهم في تعزيز نشاطك، وذلك حسبما نشر مؤخرا بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وتشمل:

البيض المسلوق:غنى جدا بفيتامين (ب مركب والحديد)، ويساهم تناول القدر الكافي من هذه العناصر في علاج الشعور بالإعياء والإرهاق، كما تساهم البروتينات الموجودة به في إمداد الجسم بمستويات ثابتة من الطاقة لفترة طويلة.

الفول الأخضر:غنى جداً بفيتامين "ب" مركب والنحاس والفوسفور، ويساهم في تعزيز الطاقة التي نحصل عليها من الطعام.

المكسرات والفواكه المجففة:غنية بمزيد من الدهون الصحية والبروتينات والكربوهيدرات والألياف الطبيعية، وهي تمد الجسم بمستويات ثابتة من الطاقة، كما أنها غنية بالحديد الذي يعزز نشاط الجسم.

شرائح التفاح المغموسة في زبدة الفول السودانى: هي أفضل وسيلة للحد من الشعور بالنهم تجاه الحلويات والسكريات، وهى تعزز نشاط الجسم وتمده بمستويات عالية من الطاقة.

بذور القرع العسلى: غنية بالدهون الصحية والبروتينات، كما أنها تعتبر من أغنى الأطعمة بالماغنسيوم، وهو المسئول عن تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة يستخدمها الجسم.