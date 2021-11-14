تراند اليوم : هاني شاكر يرد على الانتقادات بسبب فستان خطيبة نجله العاري

القاهرة/ الخليج 365

كسر الفنان هاني شاكر صمته حول ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي عن حذفه لصور خطوبة ابنه بسب فستان العروس وقال بحسب موقع "سيدتي": إنه قرر الاستعانة على قضاء حوائجه بالكتمان" بعدما شاهد بنفسه "التطاول والتطفّل وقلّة الأدب، وعدم مراعاة الأفراح أو الأحزان".

واضاف: "فيه حالة من الغلّ وطولة اللسان والتطاول، شيء مش طبيعي ومحصلش معايا بس، وشوفوا اللي حصل في مهرجان الجونة وكل واحد أصبح من حقه التطاول على النجوم وانتهاك الأعراض".

من جهة ثانية، نفى هاني شاكر وجود حالة تربّص بالفنانة شيرين عبد الوهاب وقال: شيرين تعرف كم أحبها وأهتم بها، ولكن كان لازم أن تكون هناك وقفة في "أزمة البلهارسيا".

أضاف: الأزمة الأخيرة لشيرين عبد الوهاب بسيطة، وسيتم حلّها وعندما عرضنا الوساطة لانهاء النزاع، تم إخبارنا أنّ الملف برمّته معروض على المحكمة الاقتصادية، وهنا يجب ألّا نتدخل، ولكننا لا زلنا نعرض وساطة نقابة المهن الموسيقية إذا رغب الطرفان.