تراند اليوم : محمد عساف يعلن تأجيل حفله في "الجولان" من أجل غزة

الخليج 365/

أعلن المطرب الفلسطيني محمد عساف، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، عن تأجيل الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه مساء اليوم الجمعة.

وأصدر عساف بيانًا صحفيًا اعتذر فيه لجمهوره، وجاء فيه "صوتي لا يعلو وشعبي تحت القصف، أحبائي وجمهوري الغالي في هضبة الجولان (مجدل شمس)، يؤسفني إعلامكم بتأجيل حفلي الذي كان مقررًا يوم الجمعة 16 نوفمبر 2018، وذلك نظرًا للظروف التي يمر بها شعبنا الفلسطيني وخاصة في غزة الحبيبة، وسيتم تحديد موعد جديد لاحقًا، شاكرًا ومقدرًا لتفهمكم".

وكانت طائرات إسرائيلية شنّت، قبل أيام، غارات استهدفت أماكن متفرقة في قطاع غزة، وأسفرت عن سقوط شهداء ومصابين.