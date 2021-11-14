تراند اليوم : شاهد/ أول ظهور للفنانة "حلا شيحة" بعد خلع الحجاب

القاهرة/ الخليج 365

استضافت قناة dmc المصرية الفنانة حلا شيحا ضمن برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

ويشكل ذلك الظهور التلفزيوني الأول للفنانة منذ إثارتها الجدل بعد خلعها الحجاب. وثد نشرت القناة على حسابها على "فايسبوك" مقطع فيديو ترويجي للحلقة.

وبدت فيه حلا وهي تتحدث عن العلاقة بين الفن والحجاب حيث رأت أن لا تعارض بينهما.

كما ظهرت وهي تقوم بتحضير الطعام داخل الاستديو. وقد نشرت الممثلة بدورها، عبر حسابها على "إنستغرام"، صورة جمعتها ومقدمة البرنامج.

وتعليقاً عليها كتبت: "استنوني قريب فيبرنامج "صاحبة السعادة"مع الرائعة إسعاد يونس، يوم 19 الجاي علىdmc. أتمنى من قلبي الكلام يوصل لقلوبكم".

ويذكر أن حلا شيحا حذفت مؤخراً كل الصور التي نشرتها على حسابها على "إنستغرام". إلا أنها عادت بعد ذلك واستأنفت نشاطها من خلال نشر صور لها برفقة أفراد أسرتها. كما أبقت على صورة للفنان الراحل جميل راتب.