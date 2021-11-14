تراند اليوم : أهم الأطعمة التى يجب تجنبها مع السعال

صحة / المشرق ننيوز

يعتبر السعال من الأعراض المصاحبة للكثير من الأمراض منها الأنفلونزا ونزلات البرد المنتشرة خلال هذه الأيام بسبب تقلبات الطقس، ولكن يخطئ البعض فى تناول بعض الأطعمة التى تثير السعال، مما يسبب الإزعاج للمريض، ولهذا نتعرف فى السطور القادمة، على أهم الأطعمة التى يجب تجنبها مع السعال، وذلك وفقاً لما ذكره موقع "ndtv".

الحليب، لأنه قد يزيد من إنتاج المخاط فى الجهاز التنفسى، بما في ذلك الرئتين والحنجرة، لذلك من الأفضل تجنب منتجات الحليب حتى الشفاء من السعال.

منتجات الحليب

- يسبب جفاف الحلق، صعوبة فى البلع وقد يؤدى إلى السعال، ولذلك يفضل فى هذه الحالة شرب الكثير من السوائل و تجنب تناول بعض أنواع المشروبات مثل الكافيين والشاى والقهوة وكذلك مشروبات الطاقة.

الشاى

- يساعد تناول بعض الأطعمة فى علاج السعال، حيث يجب تجنب تناول الأطعمة المكررة أو المصنعة، مثل الخبز الأبيض والمعكرونة البيضاء والأطعمة المخبوزة والأطعمة الكاملة الكثيفة.

- يسبب تناول الأطعمة المقلية زيادة السعال، لذلك يجب تجنب تناول الأطعمة المقلية حتى العلاج، والأطعمة المقلية مثل رقائق البطاطس المقلية والوجبات السريعة وغيرها.

الاطعمة المقلية

- تحتوى الفواكه الحمضية على حامض الستريك الذى يسبب تفاقم الحلق و السعال، لذلك يجب إستبدالها بالفواكه الأخرى التى تحتوى على نسبة عالية من الماء، مثل البطيخ والكمثرى والأناناس والخوخ.