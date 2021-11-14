تراند اليوم : فديو زكريا بطرس .. فيديو زكريا بطرس وشتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم يشعل مشاعر المسلمين جول العالم

تداول ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي فديو زكريا بطرس مستهجنين تصريحاته ضد الرسوم محمد صلى الله عليه وسلم، وسيطر هاشتاق الا رسوم الله دفاعاً عن الرسول محمد على منصات فيسبوط وتويتر وطالبوا عبر هاشتاق #عاقبوا_زكريا_بطرس_لشتمه_رسول_الله، الجهات الحكومية بضرورة التدخل السريع ومعاقبة زكريا بطرس على الفيديو وسحب الجنسية المصرية منه.

وذكر مصدر كنسي لوكالة القاهرة 24 المصرية، أن هذا القس مشلوح وليس له أي صفة كنسية، وموجود في الخارج منذ سنوات خاصة مع القضايا المرفوعة ضده خلال السنوات الأخيرة داخل مصر.

وأضاف المصدر الكنسي، أن الكنيسة تستنكر هذا الحديث وهذا الأسلوب من الكلام غير المحبذ لدى الكنيسة، لافتًا إلى أن التعاليم المسيحية لا تتوافق تمامًا وبأي شكل من الأشكال مع هذا الحديث والأسلوب.

ولفتت المصادر الى ان القس الهارب مطرود من مصر؛ بسبب ما يقدم عليه من خلق الفتنة بين طرفي الأمة، خاصة مع تقدم الكنيسة والمؤسسات الإسلامية على السواء بشكاوى ضده وما يقدمه من فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والقنوات التبشيرية.

تعيش جمهورية مصر العربية والوطن العربي عقب تداول فيديو زكريا بطرس وظهوره يشتم الرسول محمد عليه السلام موجة عضب واسعة، وسط مطالب بالقصاص من زكريا بطرس وسجنه ورفع الجنسية المصرية عنه، وانتشر فيديو زكريا بطرس على فيسبوك وتويتر مع نشاط هاشتاق إلا رسول الله.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو زكريا بطرس ،والذي أظهر زكريا بطرس وهو يشتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ففي فيديو زكريا بطرس الذي سرب على الانترنت وجرى تداوله في مصر سب الرسوم محمد صلى الله عليه وسلم مما أثار موجة غضب واسعة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي مطالبين بضرورة محاسبته.

وعقب تداول فيديو زكريا بطرس دشن ناشطون هاشتاق بعنوان "إلا رسوم الله"، مطالبين زكريا بطر بالاعتذار وضرورة محاسبته من الجهات الأمنية.

وتصدر " فيديو زكريا بطرس " الشاتم للرسوم محمد الترند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.

ونؤكد بالمشرق نيوز أن الرسول محمد هو صاحب الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة فجميعها كانت خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها ويكفيك من ذلك شهادة رب العالمين في إذ يقول( وإنك لعلى خلق عظيم) ،ويقول النبي عن نفسه (أدبني ربي فأحسن تأديبي) ، وفي ذلك قول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حين سئلت: كيف كان خلق رسول الله فقالت"كان خلقه القرءان" أي كل خصلة خير في القرءان هي في رسول الله صلى الله عليه وسلم.