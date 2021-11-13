تراند اليوم : بث مباشر مباراة كوت ديفوار .. مباراة كوت ديفوار مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم مباشر ضد موزمبيق

بث مباشر مباراة كوت ديفوار .. مباراة كوت ديفوار مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم مباشر ضد موزمبيق يخوض منتخب كوت ديفوار؛ مباراة سهلة نظرياً أمام نظيره منتخب موزمبيق مساء اليوم السبت الموافق 13/11/2021 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم وتقام المباراة على ملعب " الصداقة " بساحل العاج .

يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط ، فيما يتواجد منتخب موزمبيق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

وسيتم نقل المباراة عبر قناة "فيفا" عبر اليوتيوب ، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .