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تراند اليوم : بث مباشر مباراة كوت ديفوار .. مباراة كوت ديفوار مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم مباشر ضد موزمبيق

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بث مباشر مباراة كوت ديفوار .. مباراة كوت ديفوار مباشر مشاهدة مباراة كوت ديفوار اليوم مباشر ضد موزمبيق يخوض منتخب كوت ديفوار؛ مباراة سهلة نظرياً أمام نظيره منتخب موزمبيق مساء اليوم السبت الموافق 13/11/2021 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم وتقام المباراة على ملعب " الصداقة " بساحل العاج .

يدخل منتخب كوت ديفوار المباراة وهو متصدر جدول الترتيب برصيد 10 نقاط ،  فيما يتواجد منتخب موزمبيق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة .

وسيتم نقل المباراة عبر قناة "فيفا" عبر اليوتيوب ، في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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