تراند اليوم : بث مباشر فرنسا اليوم .. منتخب فرنسا مباشر مشاهدة بث مباشر مباراة فرنسا و كازاخستان بث مباشر مباراة فرنسا الان

مشاهدة مباراة فرنسا اليوم بث مباشر مباراة فرنسا اليوم بث مباشر مباراه فرنسا مباشر بث مباشر فرنسا اليوم منتخب فرنسا مباشر بث مباشر مباراة فرنسا بث مباشر مباراة فرنسا الان فرنسا مباشر تنطلق مواجهة منتخب فرنسا ونظيره منتخب كازاخستان في مواجهة قوية، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم لقارة أوروبا، المنتخب الفرنسي يبحث عن تحقيق العلامة الكاملة علي حساب الخصم من أجل الإستعداد للمواجهة الأخيرة لحسم مقعد التأهل إلي كأس العالم بقطر.

المنتخب الفرنسي الذي لم ينجح في حسم التأهل بعد يأمل في تحقيق العلامة الكاملة علي حساب منتخب كازاخستان في لقاء سيكون سهل بشكل كبير خاصة أن الخصم لم ينجح في تحقيق أي إنتصار في مواجهاته التي خاضها طوال التصفيات، ولكن يجب أن يكون نجوم الديوك حاملي لقب كأس العالم الأخير أن يكونوا في قمة مستواهم من أجل حسم التأهل بشكل رسمي ضد المنافس.

منتخب فرنسا كان قد حقق النتيجة الإيجابية الأولي في مسيرته بالتصفيات وهو الفوز علي حساب منتخب كازاخستان بهدفين دون رد ، وذلك ضمن لقاءات الجولة الثانية بعد التعادل الأول المخيب، وسجل الأهداف وقتها كلا من عثمان ديمبلي الغائب بسبب الإصابة وسيرهي ماليي بهدف في مرماه.

يتواجد منتخب فرنسا في المركز الأول برصيد 12 نقطة بعد الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل في ثلاث لقاءات وهي نتائج لم تكن مرضية علي الإطلاق لعشاقه، بينما يتواجد المنتخب الكازاخي في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وخسارة في ثلاث آخري.