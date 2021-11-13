تراند اليوم : بث مباشر فرنسا .. فرنسا ضد كازاخستان بث مباشر مباراة فرنسا اليوم بث مباشر فرنسا وكازاخستان

بث مباشر فرنسا .. فرنسا ضد كازاخستان بث مباشر مباراة فرنسا اليوم بث مباشر فرنسا وكازاخستان مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه فرنسا ضد كازاخستان france vs kazakhstan في تصفيات اوروبا المؤهله لكاس العالم 2022 اليوم السبت ، بعد ان توج بلقب دوري الامم الاوروبيه في النسخه الثانيه من البطوله في التوقف الدولي الاخير وهو معنويات مرتفعه سوف يستقبل بطل العالم 2018 منتخب فرنسا علي ارضه من اجل حسم تاهل لكاس العالم 2022 خصمه منتخب كازاخستان الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف يستضيف الليله المنتخب الفرنسي نظيره الكازاخستاني علي ارضيه ملعب بارك دي برينس وذلك في اطار مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 13 نوفمبر مباراه فرنسا و كازاخستان في تمام الساعه العاشره الا ربع مساءا بتوقيت القاهره والساعه الحاديه الا عشر بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة فرنسا وكازاخستان

المنتخب الفرنسي هو صاحب الارض في لقاء الليله وذلك ضمن مباريات الجوله التاسعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الفرنسي قبل مواجهه اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الرابعه في التصفيات وذلك برصيد 12 نقطه جمعهم المنتخب الفرنسي بعد ان خاض الي الان في مشوراه في التصفيات 6 مباريات وتمكن من خلالهم من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات كمتا تعادل ايضا في ثلاث مباريات ، المنتخب الفرنسي اخر مباراه لعبها في التصفيات كانت مع منتخب فلندا وحقق المنتخب الفرنسي الانتصار في هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة كازاخستان وفرنسا

فيما منتخب كازاخستان فهو الضيف في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من التصفيات الاوروبيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الكازاخستاني في المجموعه الرابعه وقبل لقاء فرنسا اليوم حاليا هو صاحب المركز الاخير في المجموعه وذلك برصيد ثلاث نقاط جمعهم المنتخب الكازاخستاني بعد ان خاض 7 مباريات في التصفيات الي الان ومن خلالهم كان المنتخب قد تعادل في ثلاث مباريات وخسر المنتخب في اربع مباريات ، المنتخب الكازاخستاني قبل مواجهه فرنسا كان قد خسر مباراته الاخيره في التصفيات والذي كان علي يد منتخب فلندا وخسر منتخب كازاخستان هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.