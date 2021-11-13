تراند اليوم : بث مباشر نيجيريا .. مشاهدة مباراة نيجيريا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وليبيريا بث مباشر نيجيريا اليوم HD

بث مباشر نيجيريا .. مشاهدة مباراة نيجيريا اليوم بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وليبيريا بث مباشر نيجيريا اليوم HD تنطلق مواجهة منتخب نيجيريا ونظيره منتخب ليبيريا في مواجهة حماسية، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا، لأن منتخب النسور الخضراء يحاول الحصول علي الثلاث نقاط من منافسه السهل نظرياً ، ولكن ليس هناك أي سهولة في الملعب، حيث أن الأداء القوي هو ما يميز اللقاء.

المنتخب النيجيري يحاول البحث عن العلامة الكاملة علي حساب نظيره المنافس السهل علي الورق المنتخب الليبيري حيث يحاول العثور علي ثلاث نقاط ثمينة قبل اللقاء الأخير له، ومن الممكن أن يتم حسم التأهل للمرحلة النهائية لكأس العالم إذا نجح المنتخب النيجيري بالفوز مقابل تعثر منتخب رأس الأخضر ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطي، وبالتالي عليه تحقيق العلامة الكاملة علي حساب المنافس.

المنتخب النيجري كان قد نجح في الفوز علي حساب منتخب ليبيريا بهدفين دون رد في لقاء الذهاب، وذلك سجلهم اللاعب كيليتشي إيهيانتشو، في لقاء كان ممتع من جانب النسور الخضراء في الشوط الأول فقط.

منتخب نيجيريا يملك الصدارة في الوقت الحالي برصيد تسع نقاط من ثلاث إنتصارات وخسارة وحيدة كانت ضد منتخب جمهورية أفريقيا الوسطى، في لقاء كان صعب، بينما منتخب ليبيريا في المركز الأخير برصيد ثلاث نقاط فقط.