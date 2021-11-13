تراند اليوم : فيديو زكريا بطرس كامل بدون حذف : فيديو بطرس زكريا يسب الرسول محمد صلي الله عليه وسلم شاهد ماذا قال زكريا بطرس ؟

تعيش جمهورية مصر العربية والوطن العربي عقب تداول فيديو زكريا بطرس وظهوره يشتم الرسول محمد عليه السلام موجة عضب واسعة، وسط مطالب بالقصاص من زكريا بطرس وسجنه ورفع الجنسية المصرية عنه، وانتشر فيديو زكريا بطرس على فيسبوك وتويتر مع نشاط هاشتاق إلا رسول الله.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن بمقطع فيديو زكريا بطرس ،والذي أظهر زكريا بطرس وهو يشتم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، ففي فيديو زكريا بطرس الذي سرب على الانترنت وجرى تداوله في مصر سب الرسوم محمد صلى الله عليه وسلم مما أثار موجة غضب واسعة في جمهورية مصر العربية والوطن العربي مطالبين بضرورة محاسبته.

وعقب تداول فيديو زكريا بطرس دشن ناشطون هاشتاق بعنوان "إلا رسوم الله"، مطالبين زكريا بطر بالاعتذار وضرورة محاسبته من الجهات الأمنية.

وتصدر " فيديو زكريا بطرس " الشاتم للرسوم محمد الترند في مصر، ومواقع التواصل الإجتماعي في جمهورية مصر العربية منذ ساعات الصباح بشكل مكثف.

وخيم الغضب والاستنكار على الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر، بسبب المشاهد التي تحتوي عليه الفيديو الذي جرى تداوله.