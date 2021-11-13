تراند اليوم : بث مباشر مباراة تونس وغينيا الاستوائية .. مباراة تونس اليوم بث مباشر HD مباراة تونس غينيا الاستوائية مباشر مشاهدة مقابلة تونس وغينيا الاستوائية مباشر

بث مباشر مباراة تونس وغينيا الاستوائية مباراة تونس اليوم بث مباشر HD مباراة تونس غينيا الاستوائية مباشر مشاهدة مقابلة تونس وغينيا الاستوائية مباشر مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه تونس ضد غينيا الإستوائية equatorial guinea vs tunisia اليوم السبت في التصفيات الفريقيه المؤهله لكاس العالم ، يحل اليوم المنتخب التونسي ضيفا ثقيلا من اجل حجز مكان له في المرحله النهائيه من التصفيات المؤهله لكاس العالم علي منتخب غينيا الإستوائية وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من دور المجموعات للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب مباراه تونس و غينيا الإستوائية اليوم علي ارضيه ملعب مالابو الجديد معقل منتخب غينيا الإستوائية والذي من المقرر اليوم ان يستقبل عليه نظيره المنتخب التونسي في مواجهه الاياب بين المنتخيبن في التصفيات ، وسوف تبدا اليوم الموافق 13 نوفمبر مباراه تونس و غينيا الإستوائية في تمام الساعه السادسه مساءا بتوقيت القاهره والساعه السابعه بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة تونس وغينيا الإستوائية

المنتخب التونسي يدخل لقاء اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب التونسي هو متصدر المجموعه الثانيه في التصفيات قبل مواجهه اليوم وهو ذلك برصيد 10 نقاط جمعهم المنتخب التونسي بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في التصفيات المؤهله لكاس العالم ومن خلالهم تمكن المنتخب من تحقيق الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده ، المنتخب التونسي كان قد حقق تعادل في اخر مباراه لعبها في التصفيات والتي كانت في الجوله الرابعه والتي المنتخب التونسي في هذه الجوله مع منتخب موريتانيا وانتهت المباراه بتعادل بدون اهداف.

بث مباشر مباراة غينيا الإستوائية وتونس

وعلي الجانب الاخر منتخب غينيا الإستوائية فهو صاحب الارض في مباراه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من دور المجموعات لتصفيات افريقيا المؤهله لكاس العالم ، منتخب غينيا الإستوائية يحتل قبل مواجهه اليوم المركز الثاني في جدول المجموعه الثانيه برصيد 7 نقاط وذلك بعد ان لعب اربع مباريات الي الان في التصفيات ومن خلالهم حقق المنتخب الانتصار في مبارتان وتعادل و خسر ايضا في مباراه قبل مواجهه المنتخب التونسي ، منتخب غينيا الإستوائية هو الاخر كان قد تعادل في مباراته الاخيره في التصفيات والتي المنتخب في هذه المباراه مع منتخب زامبيا وانتهت المباراه بنتيجه هدف مقابل هدف.