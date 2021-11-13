تراند اليوم : تونس غينيا الاستوائية مباشر .. مباراة تونس اليوم بث مباشر HD بث مباشر مباراة تونس وغينيا الإستوائية مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر

مشاهدة مباراة تونس وغينيا الاستوائية بث مباشر مباراة تونس وغينيا الاستوائية مباشر تونس وغينيا الاستوائية مباشر تونس غينيا الاستوائية مباشر مباراة تونس اليوم بث مباشر بث مباشر مباراة تونس وغينيا الإستوائية مشاهدة مباراة تونس وغينيا الأستوائية بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد مالابو الجديد في تمام الساعة 18:00 بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ,سيبجث المنتخب التونسي في لقاء اليوم عن الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل حسم التأهل للدور النهائي من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، منتخب تونس قدم مباراة قوية في الجولة الماضية أمام موريتاينا وتعادل سلبيا، المنتخب التونسي سيخوض لقاء اليوم بالقوة الضاربة من أجل تفادي أي أخطاء في لقاء اليوم خوفا من تعرض الفريق لأي نتيجة سلبية تجعله ينتظر للقاء القادم من أجل حسم التأهل للنهائيات.

يعتلي منتخب تونس صدارة ترتيب المجموعة برصيد 10نقاط حصدهم الفريق من الفوز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء ولم يتعرض لأي هزيمة وأحرز المنتخب التونسي 8 أهداف ولت تتلقى شباكه أي أهداف.

تشكيل تونس المتوقع أمام غينيا الأستوائية

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى

خط الدفاع: ديلان برون، ياسين مرياح، علي معلول، وجدي كشريدة

خط الوسط: إلياس السخيري، عيسى العيدوني، فرجاني ساسي

خط الهجوم: فخرالدين بن يوسف، سيف الدين الخاوي، وهبي الخزري

موعد مباراة تونس وغينيا الأستوائية والقنوات الناقلة لها

تتابعون صافرة مباراة تونس وغينيا الأستوائية في تمام الساعة 18:00بتوقيت القاهرة، الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 17:00 بتوقيت غرينيتش، وتذاع مباراة تونس وغينيا الأستوائية عبر FIFATV Youtube إلى جانب موقعن.

وفي الجانب الأخر يتطلع منتخب غينيا الأستوائية إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل الثأر من الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الثانية من التصفيات أمام نظيره التونسي بثلاثية دون رد، ويمني الفريق النفس بتفادي الأخطاء في لقاء اليوم والخروج من المباراة بأي نتيجة إيجابية لمحو النتائج السلبية التي حققها خلال مشواره بالتصفيات، غينيا الاستوائية فقد كل فرصه في التأهل للتصفيات ألا أنه سيخوض مباراة اليوم بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم للأمام في جدول تريتب المجموعة.

يحتل غينيا الإستوائية المركز الثاني بجدول تريتب المجموعة برصيد 7 نقاط حصدهم الفريق من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء وخسر في لقاء، وأحرز الفريق 4 أهداف وتلقت شباكه 4 هداف.

معلومات مباراة تونس وغينيا الأستوائية.

ما هو موعد مباراة تونس وغينيا الأستوائية في تصفيات كأس العالم؟

06:00 مساءاً بتوقيت مصر, 07:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 05:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وغينيا الأستوائية؟

الرياضية السعودية 3 - SSC Sport 3.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة تونس وغينيا الأستوائية؟

تصفيات كأس العالم 2022 - أوروبا.

من هو معلق مباراة تونس وغينيا الأستوائية؟

عبد الله الغامدي.