تراند اليوم : مسلسل "غيت 2 الحلقة 61 الموسم الثاني ".. ( مسلسل غيت الحلقة 62 ) يوتيوب

المسلسل الهندي غيت 2 الموسم الثاني |المسلسل الهندي المدبلج غيت 2 الجزء 2 الثاني |قصة المسلسل الهندي غيت 2 : مسلسل"غيت" دراما اجتماعية هندية، تدور قصته حول فتاة شابة تدعى "غيت" تبلغ من العمر 18 عاما، تنتمي إلى أسرة متوسطة الحال، لكن هذه الفتاة محبوبة ممن حولها، تقع ضحية لأحد الشباب المستغلين. نشأت الفتاة "غيت" في بلدة البنجاب الهندية لأسرة بسيطة ووسط بيئة تقدس العادات والتقاليد، أسرتها لا تعترف بحق الفتاة في اختيار شريك حياتها ولا تؤمن بالحب بين الشاب والفتاة قبل الزواج؛ لذلك تقوم أسرتها بتزويجها لشاب يدعى "ديف" لا توجد أي علاقة حب بينها وبينه، فوقعت الفتاة في فخ أطماع زوجها "ديف" الذي استطاع أن يسلبها كل أموالها هي وعائلتها ويتركها ويغادر إلى خارج البلاد. تقرر "غيت" أن تتمرد على واقعها المرير بعد تجربة الزواج الفاشلة فتسافر إلى في مدينة "دلهي" وتبحث عن عمل جديد وبالفعل تنجح في الحصول على فرصة عمل، وخلال رحلة حياتها الجديدة في "دلهي" تتعرف على شاب وسيم يدعى "مان"، معروف بحسن خلقه، فتنشأ بينهما علاقة صداقة تتحول إلى حب، وتتوالى الأحداث المشوقة. مسلسل "غيت" بطولة كل من: دراشتي دهامي Drashti Dhami، جورميت تشودهاري Gurmeet Choudhary، نيكونج مالك Nikunj Malik.

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