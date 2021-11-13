تراند اليوم : إجراء عملية معقدة لاستئصال كتلة ضخمة للطفلة رهف أبودقة

غزة- الخليج 365:

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة عن تمكن طواقمها الطبية من إجراء عملية جراحية معقدة لاستئصال كتلة ضخمة من صدر طفلة (7سنوات) تعاني من قصور في النمو، وذلك بمستشفى الشفاء الطبي بمدينة غزة، واستغرقت ثلاث ساعات.

وذكرت الوزارة في بيان وصل - صحيفة الخليج 365، إن الطفلة رهف أبو دقة وصلت إلى مستشفى ناصر بخان يونس، وكانت تشكو من قصور في النمو، وتبين بعد الفحوص وجود كتلة كبيرة على الجهةاليمنى من الصدر بحجم 12×9×10 وهي التي تسببت بالضغط على الرئة. من جانبه، ذكر الدكتور إسماعيل نصار في البيان: تم تحويل الطفلة من مستشفى ناصر إلى مستشفى الشفاءحيث تم إجراء صورة CT للصدر والرقبة وأجزاء من الجسم، إضافة إلى أخذ عينة من الكتلة؛ لتحليلهاومعرفة نوع الورم الذي تبين فيما بعد أنه ورم حميد وبحاجة إلى استئصال.

واضاف: قبل يومين أجرينا العملية بالتعاون مع استشاري جراحة القلب الدكتور محمد نصار؛ نظرًا لوجودالكتلة بجوار الشريان الأورطي، مشيرًا إلى أن هذه العملية الرابعة التي نشترك فيها معا، مشيراً إلى أن هذه العملية تعد من العمليات الدقيقة؛ نظرًا لصعوبة استئصال الكتلة دفعة واحدةبسبب ضخامتها وقربها من القلب؛ موضحا بأنه تم تقطيع الكتلة إلى أجزاء؛ لكي يسهل اخراجها منالصدر.

وشدد نصار على أن العملية استغرقت ثلاث ساعات، لافتًا إلى أن استئصال الكتلة تم بنجاح فيما حالة الطفلةمستقرة وتتماثل للشفاء.

بدوره، تقدم خال الطفلة تامر أبو دقة بالشكر الجزيل للدكتور إسماعيل نصار والدكتور محمد نصاروالطاقم الطبي وفريق العناية المكثفة والتمريض وكل من ساهم في انجاح العملية وأشرف على رعايةالطفلة بعد العملية.