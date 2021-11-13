تراند اليوم : تفسير الاحلام و الرؤى فسر حلمك

تفسير الاحلام و الرؤى بشكل شرعي وفق القرآن الكريم و السنة النبوية لإبن سيرين و ابن النابلسي، ومن المعروف أن تفسير حلم غريب يراودك هو مطلب معروف حالياً ومنذ قديم الأزل، الكل يريد أن يفسر أحلامه ليعرف ما خفى عليه وليعرف أكثر عن نفسه .

ففى معتقدات القدماء يقال أن الحلم هو وسيلة للتبلغ والتحذير والتدخلات الإلهية، ومن هنا جاء السعي للحصول على تفسيرات للأحلام ،حتى العلم الحديث اتجه نحو تفسير الأحلام ،فنرى الكثير من الأطباء النفسيين المشاهير أمثال فرويد يبحثون فى علم تفسير وتحليل الأحلام ،والكثير من الأساليب تم استخدامها فى تفسير الأحلام وتوضيحها لمعرفة معناها .

ومن أشهر مفسري الأحلام العصريين د.فهد العصيمى صاحب قناة راية والذى يملك منتدى يقوم فيه بتدريب الراغبين على علم تفسير الأحلام وتعليمهم أصوله وفنونه ،أما فى القدماء، فالأشهر هو ابن سيرين وهو إمام قدير فى الحديث والفقه وتفسير الرؤيا والأحلام .

ومن أشهر الأحلام التى تتكرر ويتكرر طلب تفسيرها :

تفسير حلم الموت

تفسير حلم الذهب

تفسير حلم الثعبان

تفسير حلم الشعر الطويل

تفسير حلم قص الشعر

تفسير حلم الحمل

تفسير حلم الزواج

تفسير حلم المطر

تفسير حلم الولادة

تفسير البكاء في الحلم

تفسير البحر في الحلم

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