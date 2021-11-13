تراند اليوم : شاهد نت صدفة الحلقة 29 .. مسلسل" صدفة" الحلقة 30 بجودة عالية اونلاين

صدفة، مسلسل شبابي تركي، أنتج عام 2015، وهو بطولة: ديميت أوزديمير، يوسف جيم، إيكين ميرت دايماز، مينا توغاي، ماهر جون شيراي، لاشين جيلان، مراد باش أوغلو، جوزدا كايا، وعدد كبير من ألمع نجوم الدراما التركية. المسلسل سيناريو: أصلى زنجين. وإخراج: فيليز جولماز باكمان، وعدنان جولر.

بعض الصدف قد تغير حياتك، وأخرى قد تنهيها، وبعضها قد تجعلك تكتشف معنى الحياة من جديد، والبعض لم تكن لتحسبه أكثر من مجرد صدفة عابرة، ولن تعرف أن تلك الصدفة قد تقاطعت مع قدرك لتغيره. تمامًا كتلك الصدفة التي قلبت حياة الفتاة البسيطة "أصلى" رأسًا على عقب، حين قابلت على متن الطائرة شاب مغرور لم يرق لها في البداية، خاصة عندما تشاجر معها. وظنا بانتهاء الرحلة أنهما لن يلتقيا ثانيةً ولكن القدر قد حضر لهما مفاجأة لم يتوقعنها.

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