تراند اليوم : دراسة : الأب المصاب بضغوط نفسية يدفع أطفاله نحو السلوك السييء

وكالات – الخليج 365

كشفت دراسة جديدة أن الأطفال تزيد فرص تصرفهم بشكل سييء في مراحل الطفولة المختلفة إذا كان الأب يعاني من ضغوط نفسية بسبب مسئولية الأبوة.

وقال القائمون على الدراسة من جامعة ميتشجان إن هؤلاء الأطفال يكونون أيضا أكثر عرضة للاكتئاب عند الكبر بسبب ضعف التواصل العاطفي مع هذا النوع من الأباء, فالضغوط النفسية التي يشعر بها الأب تؤدي لتباطؤ تطور الأطفال ويقلل من درجة انتباههم وقدرتهم على تعلم أشياء جديدة.

وأوضح الباحثون, وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية, أن الأطفال أيضا خاصة من الذكور يكون لديهم عادة مهارات لغوية أسوأ من أقرانهم إذا كان الأب يعاني من الاكتئاب المزمن.

ويعتقد الخبراء أن هذا الأمر قد يعود إلى تسبب حالة الاكتئاب في تشتيت ذهن الأب مما يعوق قدرته على مراقبة سلوك أبنائه.

وأضاف الباحثون أن الزمن تغير وأصبح الآباء أكثر اشتراكا في مسئولية تربية الأبناء, وبالتالي يجب على من يشعر بالضغوط أو الاكتئاب بسبب هذه المسئولية ألا يخجل من طلب المساعدة والاعتناء بنفسه من أجل أولاده.

وشملت الدراسة أكثر من 730 أسرة من ذوات الدخل المنخفض, ووجد الباحثون أن الأب بشكل خاص يؤثر على تطور اللغة عند الأطفال, كما أن الأباء يشجعون الطفل على استكشاف الأشياء الجديدة أكثر من الأمهات, لذلك أكد الباحثون أنه دور محوري وبالتالي لا يجب على من يشعر بالضغط أو الاكتئاب أن يظل يعاني في صمت.