تراند اليوم : حيل نفسية بسيطة للتغلب على الاكتئاب

وكالات – الخليج 365

يعد الاكتئاب من الأمراض النفسية التى تصيب الرجال والنساء، ولكنها تؤثر على الأطفال أيضًا بشكل أسرع، مما له بعض الأعراض التى تظهر على شكل عصبية وعزلة وفقدان للشهية.

ووفقًا لتقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" فإن الاكتئاب هو حالة صحية خطيرة، وتعد وصمة عار اجتماعية، كما أن أعراضه تظهر على شكل عصبية وفقدان للشهية واضطراب النوم والإحباط والخمول والرغبة فى الانعزال عن الناس، كما أنه ينتشر بقوة إذ أكدت الأبحاث أن 30% من الإناث يعانون من الاكتئاب وحوالى 15% من الذكور يعانون منه أيضًا.

ويقدم التقرير بعض الحيل النفسية البسيطة للتغلب على الاكتئاب، بدلاً من اللجوء إلى العقاقير الدوائية التى لها تأثيرات ضارة على الصحة، وتشمل الحيل:

1. تلقى علاج سلوكى معرفى وذلك من خلال الطبيب المختص.

2. التفكير الإيجابى يعد شيئًا جيدًا فى العلاج، والخطوة الأولى هى تجنب التفكير السلبى.

3. الشعور بالتفاؤل والنظر للمستقبل نظرة إيجابية.

4. تجنب عزل نفسك عن الآخرين فمن الضرورى المشاركة مع المحيطين.

5. من الضرورى تنظيم أوقات نومك، من خلال تجنب السهر لفترات طويلة واتباع نظام غذائى صحى .

6. الاهتمام بزيارة الأقارب والعلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء.

7. الاشتراك فى بعض الأنشطة الرياضية والقيام ببعض المهام الخيرية وذلك لتحفيز الصحة النفسية.