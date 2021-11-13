تراند اليوم : توقعات برج الحوت 2020 .. توقعات برج الحوت لعام 2020

توقعات برج الحوت 2020 .. توقعات برج الحوت لعام 2020 ،ويُحبّ الكَثِير مَعرفة التّوقعات الخاصة بأبراجِهم لِمَعرفة التّنبؤات الخاصة بِهم للأبراج الفلكية الإثنى عشر، وسنطرح في مقالنا هذا توقعات برج الحوت 2020، لِمَعرفة الحظ الخاص بكل برج في العمل والحب والصحة، ومَعرفة التوقعات الفلكية للأشهر الميلادية الاثنى عشر شهرََا، وسنقُوم في مقالنا هذا بطرح التوقعات والتنبؤات الكاملة والصفات الخاصة برجل الحوت ومرأة الحوت، من خلال تنبؤات وتَوقعات الفلكيين العرب المشهورين في العالم العربي لمعرِفة توقعات برج الحوت 2020.

برج الحوت

يُعتبر بُرج الحوت مِنَ الأبراج المائية، ويتحكَم بِه كَوكب المُشتري والزهرة، وهُو الحادي عشر من الأبراج الفَلكيّة الإثنى عشر، ويتميّز هذا البرج بأنهّ مائي مؤنث وليلي يتبع لكلٍ من كوكب المشتري وكوكب الزهرة، ممّا يجعل أصاحبه يتميّزون بمجموعة من الصفات الجميلة كسرعة الإدراك والبديهة إضافةً إلى أنّهم يعتبرون رموزاً للشعر والخيال، وهناك بعض الصفات السلبية التي يتميزون بها أيضاً كالاضطراب والانفعال أيضاً، وتكون أقسامه العشرية.

توقعات برج الحوت 2020 فى الحب

إنّ هَذا البُرج سَيكٌون مِن الأبراج التِي تَنتهِي فِيها جَمِيع المَشاكِل مَع العلاقات التي شهدتها السّنوات السابقة، وأنها سَوف تتلاشئ خلال عام 2020، والحصول على علاقات جديدة وحب الحياة والمُتعة مع العلاقات الجديدة القائمة على الشراكة، أحِبّ الحياة فستكون مُمتعة لكل من العلاقات الجديدة والقائمة في هذِه الفترة.

الشراكات السابقة قد تُزعِج حَياتِك العاطفية بين سبتمبر ونوفمبر، ولكِن تمسّك بالأصحاب، و الحب الحالي من أجل السلام والوئام، المتزوجين لديهم الوقت رومانسي وعاطفي الجنسي مع الطرف الآخر.

توقعات برج الحوت 2020 فى العمل

إنّ التّوقعات حول العمل في برج الحوت 2020، هذا العام هو العام الجيد الميمون لبدء مشاريع جديدة وكبيرة وتوسيع المشاريع القائمة، وينبغي اتّخاذ القرارات بسرعة ويجب أن تبقى كل الشكوك جانبا، التدقيق في المشاريع الخاصة بك بعناية قبل البدء، وخاصة قبل مايو 2020، والناس سوف تتعامل مع الفنون الإبداعية بشكل جيد للغاية، وأصبحت مشهورة في دوائرهم، والنجاح في المشاريع الخاصة بك يحدث في الربع الأخير من العام

توقعات برج الحوت 2020 فى الصحة

العَدِيد مِنَ التّوقعات في برج الحوت الخَاصّة بالصحة، حيثُ يٌتوقّع أنّ صِحتك سَتكُون رَائِعة على مدار السنة، بَين أبريل وسبتمبر مَشاكِل عَاطِفيّة قَد تخلِق اضطِرابات صِحيّة بَسيطة، خُذ قِسطََا مِنَ الرّاحة مِن الحَياة المَحمُومَة بِشكلِِ مُتكرّر لإعادة شحن حيويتك.

توقعات وصفات رجل الحوت

يتميز رجُل الحوت بالعديد من الصفات والمميزات والتي من أهمّها: رجل برج الحوت في أنه محظوظ، ومحب للجمال، ولأصدقائه، ومصغٍ للآخرين، كما أنه يمتص حزنهم، وآلامهم، ومخلص، ووفيّ، وهو أب مثالي لأولاده حيث يعدهم أصدقاءه، ومرافق لهم في جولاتهم ورحلاتهم تتمثّل عيوب رجل برج الحوت في أنّه مبذّر، وفضولي، وثرثار حيث يكشف أسرار الآخرين دون قصد بثرثرته، وخجول، وحسّاس، ومشاعره رقيقة حيث يُجرح بسرعة، ويرى نفسه محدود الكفاءة، ومشاكل الآخرين تلاحقه دائماً، يتصرف أحياناً بتصرفات عكسيّة، وتمر عليه لحظات من الكآبة، والقلق، يتخلّى عن كل شيء ما عدا أحلامه.

توقعات وصفات امراة الحوت

يتميز امرأة الحوت بالعديد من الصفات والمميزات والتي من أهمّها: امرأة الحوت في أنها متفائلة، وجذابة، وحنونة، ومتفهمة للآخرين، ورومانسية، وعاطفية، وكارهة للشر، ومحبة للأحاديث والنقاشات، وصادقة في طبعها، وصريحة في تصرّفاتها، وليست حقودة، ولا تعرف الغضب، ومحبة للسعادة، والمَرح، والضحك، ومستقرّة من ناحية العاطفة. وعيوبها أنها حساسة جداً، ثرثارة تُحب التكلم كثيراً، وباردة ليست قلقة بالغد، وغير مهتمة، ورافضة للتطور في حياتها، ولا تَقتنِع بسهولة، وتتكل على الآخرين فلا تعتمد على نفسها.

توقعات برج الحوت الشهرية 2020

كما ونطرح التوقّعات الشهرية لبرج الحوت للعام 2020 لجَمِيع الأشهُر الميلادية الاثنا عشر والتي سنقوم بذكرها :

توقعات شهر يناير 2020 لبرج الحوت

يُطلب مِنك أن تَتمتّع الوقت مَع الأسرة، كَما ستحتاج إلى تحديث لأنشطة رئيسية في الأشهر المقبلة.

توقعات شهر فبراير 2020 لبرج الحوت

نتوقّع تغييرات في وظائِفك المهنية، الزئبق إلى الوراء قَد يُؤثّر على حياتك العاطفية.

توقعات شهر مارس 2020 لبرج الحوت

هو شهر مُربك جدََا للحوت، فدلّل نَفسك مع تدلِيك الوجه وعلاجات التخلص من السُّموم.

توقعات شهر ابريل 2020 لبرج الحوت

يرى كَوكب الزّهرة التّأثير على حَياتِك العاطفية والاستقرار المالي، تأكد من أن تأخذ الرعاية من الصحة النفسية والعقلية الخاصة بك.

توقعات شهر مايو 2020 لبرج الحوت

2020 سوف تَكُون مُمتازة مِن حَيث المَال ووفرته.

توقعات شهر يونيو 2020 لبرج الحوت

يُتوقع أنك سوف تحتاج إلى مُساعدة الآخرين على التقدم في حياتهم المِهنية، عليك بالاهتمام لآلام في المفاصل وغيرها من الأمراض ذات الصلة.

توقعات شهر يوليو 2020 لبرج الحوت

طلب منك أن تكُون متواصِل اجتماعيََا، بِحيثُ يتمّ دفع عملك الشاق خارج، سوف تكسب المال السّريع مِن وسائِل جَدِيدة للكسب.

توقعات شهر اغسطس 2020 لبرج الحوت

هو شهر الشُّؤون الرومانسية والحب، عليك الحفاظ على موقف جيد إذا كنت لا ترغب في دفع ثمنه في المستقبل.

توقعات شهر سبتمبر 2020 لبرج الحوت

هو شهر الحركة والإثارة، نتوقع أن يَكُون السّباق نحو أهدافك مِن هَذا الشّهر.

توقعات شهر اكتوبر2020 لبرج الحوت

ويتوقع أن تَكون هَذِه بِداية لمرحلة جيدة فِي المهنة، خطط لأموالك بِشكل جَيّد هذا الشهر.

توقعات شهر نوفمبر 2020 لبرج الحوت

شهر جيد للفُرص و السفر والترقية فِي الوظائف، وهذا هو أيضََا شهر جيد للذهاب في شهر العسل، و شهر جيد للتخطيط للحمل.

توقعات شهر ديسمبر 2020 لبرج الحوت

هو شهر رائع لبرج الحوت، و هو شهر الطاقة العالية والصحة الجيدة، كن على استعداد لعلاقة حب.

يَجِب مَعرفة أن تَوقعات الأبراج مجحرّمة فى الإسلام، حيث ان توقعات الابراج بشكل عام هي مجرد تنبؤات يُمكِن أن تَكُون صَحيحة وممكن ان تكون خاطئة.