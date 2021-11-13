تراند اليوم : توقعات برج الثور لعام 2020

توقعات برج الثور لعام 2020 ، اهم مواصفات رجل برج الثور على كافة المستويات 2020 العاطفية والاجتماعية والمهنية، هذه المواصفات التي يختص بها اغلب مواليد برج الثور من الرجال، حيث تختلف اختلاف كل عن المواصفات التي يتمتع بها رجل برج الثور في كافة المستويات، فرجل الثور يتميز عن غيره من الرجال بالكثير من الاشياء رغم ان عيوبه قليله لا تؤثر على مواصفاته، وتحب الكثير من النساء رجل برج الثور نظرا لهذه المواصفات الكبيرة والجميلة التي يتميز بها رجل الثور، فهذه المميزات يتمتع بها رجل الثور، ويجب الاهتمام جيدا بالمواصفات الجميلة التي يتمتع بها رجل برج الثور، وسوف نقوم بذكر اهم مواصفات رجل برج الثور على المستوى العاطفي والمستوى المهني ونذكر لكم عيوبه .

مواصفات رجل الثور على المستوى العاطفي

توقعات برج الثور لعام 2020 معروف رجل الثور انه من الرجال المحبة بشكل كبير للحب والعاطفة، فهو مرهف الاحساس وبارع في اخفائه، كما ان الشهوة والجانب الحسي لديه مهم جدا، ويكره الاعيب المراة من اجل الوصول الى قلبه، فان حاولت اللعب بمشاعره لن تجني سوى الابتعاد عنه، كما ان رجل الثور يحب الرومانسية الهادئة، ويسعى دوما وراء المراة من اجل ان يعتبرها الافضل له، ولا يتفوه باي كلمات تعبر عن مشاعره، الا في حالة توقع من الطرف الاخر ان يبادله نفس المشاعر، فالرجل يحب الاهتمام باحتياجات حبيبته، ويكون مهذب وشاعري مع الاخرين، ولديه غيرة شديدة اذا شعر بالتهديد، ويحب ان ياخذ وقت كافي قبل الدخول في الحب .

مواصفات رجل الثور على المستوى المهني

رجل برج الثور يعتبر من الرجال المميزين عن غيره من مواليد البرج، حيث انه لا يستلم اي عمل او مهمة الا ويقوم بانجازها، ويكون دوما ذو مسار مستقل ويحب الروتين ويعشق الفن، ويعمل في الكثير من المجالات مثل الموسيقى والاخراج والتمثيل والهندسة، ويحب المال والاستقرار، ولا يمنعه اي شئ من تحقيق طموحاته واهدافه، فهو شخصية عملية لديها حس خيالي يسمح لها بالالمام بكثير من التفاصيل في مجال العمل .

مواصفات رجل الثور ومميزاته

رجل الثور دوما ما يكون مثابرا وطامحا لتحقيق النجاح، ولا يصاب بالاحباط او الياس، ويكون بطيئ بالنسبة للناس وهادئ الخطوات، وفي حالة الغضب سيندم من حوله، كما انه دؤوب ولديه القوة والعزيمة، وعصبي لا يخشى اطلاق عصبيته على الاخرين، ويدخل في اي تحدي مهما كان كبيرا.



توقعات برج الثور المهنية للعام 2020

توقعات برج الثور على الصعيد المهني للعام 2020

عام 2020، سيكون حافلًا بالمهام على صعيد عملك، وسيعيش برج الثور علاقات ودية مع المحيطين في العمل. كُن مستعدًا لمواجهة حالات الطوارئ أيضًا. سيكون هذا هو الوقت المناسب للبحث عن مفتاح، لرفع أجرك، أو الترقية، أو الاستقرار في مخنتك وما شابه ذلك. من المرجح أن يحصل المشاركون في الأبحاث والمبيعات على دفعة جيدة هذا العام. افرح بإثبات نفسك في الجانب المهني. كما ان بعض مواليد الثور والمهتمين بمتابعة الجانب الأكاديمي سيجدون أيضًا الوقت المناسب لذلك.



توقعات برج الثور العاطفية للعام 2020

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي للعام 2020

ستكون حياة حب مواليد برج الثور مستقرة في عام 2020 بعد معاناته لفترات من عدم الاستقرار العاطفي. وسوف يزول التوتر الذي عانه برج الثور على الصعيد العاطفي خلال السنوات الماضية. هذا هو الوقت المناسب لتحليل رحلة حبك أيها الثور ووضع التعديلات إذا لزم الأمر. عزّز تواصل المشاعر والعواطف واللحظات الحسية احتفالًا بأيامك. ستكون هناك طرق ووسائل للتقرّب من شريك حياتك كما لم يحدث من قبل.

خلال العام 2020، ستتمع أيها الثور بقدرة قوية لتعزيز ثقتك بنفسك بطريقة أكثر إيجابية فيما يتعلق بالحب والعلاقات. ولن تكون المتعة وحدها دافعك الخاص بعد الآن. يتوقع تجمع شركاء سيستمرون في رحلتك الطويلة معًا لفترة طويلة بفضل التوق إلى حياة حب أكثر استقرارًا. سيكون معظم كواليد برج الثور قادرين على جذب شركاء هذه الفترة، لا سيما أولئك الذين سبق لهم الزواج أو ممن هم في علاقة فسيحفزون على أخذ علاقتهم وتفهمها إلى مستوى جديد. وقت جيد لترك بقية العالم ومشاركة الوقت مع الشريك في عزلة وربما في صمت !!.



توقعات برج الثور المالية للعام 2020

توقعات برج الثور على الصعيد المهني للعام 2020



ستكون الموارد المالية العامة أفضل من العام أو العامين الماضيين. كما سيكون هذا هو الوقت المناسب للتخطيط للمستقبل المالي. ابحث عن طرق ووسائل لتحسين ثروتك المالية. فهذا العام سيكون مناسبًا للاستثمار في منزل أحلامك أو سيارة فاخرة كانت مدرجة في قائمة أمنياتك لفترة طويلة. ستكون هناك مطالب مالية من المقرّبين منك. عليك بالدبلوماسية؛ لتنجنّب الخلافات جرّاء المسائل المالية سواء في المجالات الشخصية أو المهنية. في الربع الأخير من العام 2020، يعد بحلول الحظ والثروة لبرج الثور، خصوصًا لمن يستحقونها.

توقعات برج الثور الصحية للعام 2020

توقعات برج الثور عغلى الصعيد الصحي للعام 2020



تعتمد صحة برج الثور في الغالب على كيفية تقييمه للحياة وإدارتها. من المحتمل حدوث تغييرات كبيرة على الصعيد الشخصي من شأنها أن تؤدي إلى فقد مستويات الطاقة لديك. وبالتالي فالغذاء ضروري للمهام المقبلة. عليك بالحفاظ على توازن جيد بين العمل والراحة. ابتعد عن تناول الأطعمة الجاهزة والأطعمة الغنية بالدهون. احترس أيضًا من أي زيادة في الوزن وعليك بالخروج وممارسة الرياضة بطريقة ما.

توقعات برج الثور الأسرية للعام 2020

توقعات برج الثور على الصعيد العائلي للعام 2020



تعد الكواكب لهذا العام بأخبار جيدة على مستوى المنزل والأسرة لبرج الثور. سيكون لديك رأي أفضل من أي وقت مضى على هذا الصعيد. ربما ستبدأ بالبحث على من يؤمن لك الدعم والقوة، فلا تلغ مسؤولياتك في الوقت الحالي. ومع ذلك احرص على التمسك بقيمك في الحياة، وعزّز ثقتك بنفسك عندما يستدعي الموقف ذلك. لا ترضخ كثيرًا لأهواء من في المنزل بل حقق توازنًا جيدًا بين المنزل والعمل في هذا العام. قد يكون التواصل هو مفتاح السعادة في المنزل وسيقلل من الفجوة بينك وبين عائلتك. لا تنغمس وتبالغ في الابتزاز العاطفي خلال نهاية العام.

نصائح لبرج الثور في العام 2020



ننصح مواليد الثور بممارسة بعض الانضباط الذاتي خلال هذا العام؛ لضمان النجاح. كما عليهم الابتعاد من ميولهم العنيدة، وذلك لأداء أفضل في العلاقات الشخصية.

مشاهير ونجوم برج الثور حول العالم

-1 أشهر النجوم والفنانين في العالم الغربي ومنهم:

لاعب كرة القدم الشهير ديفيد بيكهام

الممثل الأميركي جورج كلوني

الممثل الأميركي جورج كلوني

المغنية الأميركية أديل

الممثلة الأميركية وعارضة أزياء ميغان فوكس

مشاهير ونجوم برج الثور من الوطن العربي

-2أشهر النجوم والمشاهير في الوطن العربي وأبرزهم:

الإعلامي اللبناني جورج قرداحي

الممثل المصري عادل إمام

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

المطربة اللبنانية نانسي عجرم

النجمة اللبنانية ميريام فارس

الممثلة المصرية حنان الترك

الممثل المصري أحمد سلامة

وينبغي في هذا المقام التأكيد على أن هذا العلم من العلوم المحرمة في شرعنا الحنف لأنه يقود المهتم به للخوف والاحتمال والسعي خلف الأوهام ما يفسد عليه حياته وتوكله على الله تعالى في أموره كلها.