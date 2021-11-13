تراند اليوم : توقعات برج الاسد 2020 .. توقعات برج الاسد لشهر مارس 2020

توقعات برج الاسد 2020 أبرز توقعات برج الاسد لشهر مارس 2020 على المستوى المهني وتوقعات برج الاسد لشهر مارس على المستوى العاطفي والصحي يعتبر الشغل الشاغل لكثير من الاشخاص للتعرف على اهم توقعات برج الاسد لشهر مارس 2020، هذا الشهر الذي يحمل الخير والشر والفرح والسرور والحزن والالم للكثير، ويبقى هذا الامر بيد الله عز وجل، لذلك سوف نقدم لكم اهم توقعات برج الاسد لشهر مارس 2020، وما يحمل هذا الشهر من خير او من شر.

يبحثُ الكثير من الأشخاص عن توقعات برج الاسد لشهر مارس 2020، فإنّ هذا البرج من الأبراج النارية، ويسعى أصحابه لمعرفة ما يخبؤه لهم شهر مارس 2019، فمِن خلال متابعة الفلكيين الذين يشتهِرون بتوقعاتهم للأبراج الفلكية أمثال كارمن شماس وماغي فرح ومحمد فرعون وأحمد شاهين وغيرهم سنضعُ بَين أيديكُم التوقعات الصحيحة الخاصة ببرج الأسد لهذا الشهر على الصعيد المهني والعاطفي والمادي والصحي، وسنتعرف على أهمّ الأحداث التي من المتوقع حدوثها وتعرضكم لها في هذا الشهر، ولكن التوقعات لهذا البرج بشكل عام إيجابيّة من جميع النواحي، إليكُم هنا تفاصيل توقعات برج الاسد شهر مارس.

توقعات برج الأسد لشهر مارس 2020 مهنيا

أمّا التوقعات المهنية لبرج الأسد في شهر مارس فهذا الشّهر يحمل الكثير من السعادة والإرتقاء والنجاح في الحياة المهنية والعملية ويكونُوا فيه أكثر سعادة من غيره من الاشهر، ففي هذا الشهر سوف تستعيد قدرتك على التحكّم في مجرى الأمور وستثبت للجميع (ولا سيّما اولئك المشكّكين) أنّك قادرٌ على حماية موقعك الذي لا ولن يحتله شخصٌ آخر. حان الوقت لتقدم على مبادرات بنّاءة وذكية لتطوير قدراتك والتكيّف بفعاليّة مع محيطك. لحسن الحظ لن تخذلك الظروف، بل سوف تدعمك على نحو متواصل طوال أيّام الشهر.

الأيام الهامة والأكثر سعادة في هذا الشهر ( 9و15 و 19 و26 ).

تتخلص في مَطلع الشهر من ورطة مِهنيّة شائكة تُسيء لنزاهتك ومِصداقيتك بسبب بعض الصداقات التي لم تجني منها إلا التعب والمشاكل.

وسوف تثبت في منتصف الشهر أنّك فوق الشبهات وتنال إحترام الجميع.

وتبدأ بالتخطيط لتدمير أي فشل تتعرض له.

وتشعر بالسعادة الحقيقية في كل خطوة تقودك إلى ارتقاء سلم النجاح وربما تكون في نهاية الشهر قلقًا من أن تضيع منك فرصة هامة تتنافس عليها مع أحد الأشخاص.

كن هادئًا وصبورًا وستحصل عليها بإذن الله.

توقعات برج الأسد لشهر مارس 2020 عاطفيا

على المُستوى العاطفي فإنّ برج الأسد يحمل الكثير من التفاؤل الكبير لمواليده والعَديد من العلاقات العاطفية الجميلة والطويلة الأمد والتي يجب الإنتباه لها جيدًا حتى لا تقع في الاتجاه الخاطئ، تعيشُ شهرًا رومانسيًا واعدًا بالإنسجام والانفراجات، وتكثر فيه الاتصالات واللقاءات الحميمة. تُظهر للحبيب اهتمامك الصادق رافضًا المواقف المتشدّدة. سوف تجد حبيبًا إيجابيًّا يقف الى جانبك ويتعاطف معك، تساعدك الظروف لإصلاح بعض الامور التي اهتزّت أخيرًا، فتساهم في إنعاش العواطف وإحياء العلاقة مجددًا، سيسمح لك هذا الشهر بتصحيح المسار.

إذا كنت من مواليد العشرية الأولى (من 23 يوليو ــ إلى 1أغسطس ) قد تعِيش في بداية الشهر حالة إحباط لفترة قصِيرة بعد أن تكتشف أنّ حياتك العاطفيّة تسير بالاتجاه الخاطئ وفي مُنتصف الشهر تجري تغيرات جذريّة في مسارها وتغيّر أسلوب حياتك وتُسير في طريق صحيح يُحيطه الحب الحقيقي وتقرر الارتباط عن طريق القلب والعقل معًا.

أما إذا كنت من مواليد العشرية الثانية ( من 2 ــ 12 أغسطس ) قد يطلب الحبيب منك هذا الشهر الارتباط فتشعر أنّك تُحلّق في عالم مختلف فيه السعادة ويخلو من عذاب الحب، ولكن شيئا ما يجعلك تتردد.

احسم أمرك لأنّ حياة سعيدة وهادئة تنتظرك.

بينما إذا كنت من مواليد العشرية الثالثة ( 13 ــ 22 أغسطس ) ربما تلتقي بالشخص الذي يحرك مشاعرك وأحاسيسك، في هذا الشهر وتعيش الحب والهدوء العاطفي والنفسي.

وربما تبدأ معه قبل نهاية الشهر في التخطيط للارتباط.

المتزوج تكون في بداية الشهر أمام بعض المسؤوليات العائلية الهامة والتي تتطلب الحكمة والعمل الجاد.

أعطها الاهتمام الكامل كي تعيش الاستقرار الأسري.

وفي منتصف الشهر يقوم الشريك بعمل رائع لمصلحة الأسرة يؤدي لتغير جذري في مسار تطور الأسرة إلى الأمام وينتظر مِنك أن تكون راضيا عنه فدعه يشعر بذلك.

وفي نهاية الشهر تعيش أفراح داخل الأسرة تمتد لأيام تشعر خلالها بالسعادة والراحة.

توقعات برج الأسد لشهر مارس 2020 ماديا

يحمل شهر مارس 2020 لمواليد برج الأسد الكثير من الحلول المادية والإيجابية والنجاح في هذا الشهر كما يُقدّم عِدّة نصائح لمواليده وما يحمل من أمور لابُدّ من الانتباه لها من اجل عدم الوقوع في المشاكل، وتعد هذه مجرد توقعات لا أكثر.