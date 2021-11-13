تراند اليوم : بث مباشر بوركينا فاسو .. مباراة بوركينا فاسو والنيجر بث مباشر مباراة بوركينا فاسو النيجر مشاهدة مباراة بوركينا فاسو والنيجر بث مباشر

بث مباشر بوركينا فاسو مباراة بوركينا فاسو والنيجر بث مباشر مباراة بوركينا فاسو النيجر مشاهدة مباراة بوركينا فاسو والنيجر بث مباشر تحتدم المنافسة في المجموعة بين المنتخبين للغاية، بعد وصول كل منهما ل 10 نقاط، ويمكن مشاهدة مقابلة بوركينا فاسو والنيجر ظهر اليوم الجمعة 12-11-2021 عبر العديد من القنوات الناقلة أو أون لاين من خلال يوتيوب عبر هذا المقال burkina vs niger live youtube.

مشاهدة مباراة بوركينا فاسو والنيجر بث مباشر

يبدأ توقيت مشاهدة مباراة بوركينا فاسو والنيجر مباشر اليوم الجمعة في الساعة الثانية ظهراً بتوقيت القاهرة، الساعة الثالثة ظهراً بتوقيت الرياض، ويسعى المنتخب البوركينابي لتحقيق الفوز والنقاط الثلاثة على أرضه وأمام جمهوره على حساب منتخب النيجر، حتى يصل إلى النقطة 13،، ويحتل صدارة المجموعة مؤقتاً قبل مباراة الجزائر وجيبوتي.

وفي حال فاز منتخب بوركينا على النيجر اليوم، ستكون مباراته ضد الجزائر منتصف الاسبوع في الجولة الأخيرة، هي لقاء الحسم على التأهل للدور الفاصل لتصفيات كأس العالم .

يلا شوت مباراة بوركينا فاسو بث مباشر

بوركينا فاسو اون لاين| ويحتل منتخب بوركينا فاسو المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط وهو نفس رصيد منتخب الجزائر، الذي يلتقي جيبوتي في وقت لاحق من اليوم، في مباراة مصيرية لمصلحة منتخب الخضر، وانتهت نتيجة مباراة بوركينا فاسو والنيجر في مرحلة الذهاب والتي أقيمت في النيجر بتفوق الضيوف بهدفين مقابل لا شئ.

القنوات الناقلة لمباراة بوركينا فاسو والنيجر مباشر

تنقل مباراة بوركينا فاسو والنيجر مباشر على قناة الاتحاد الأفريقي على يوتيوبFIFATV Youtube وسنحاول توفيرها النقل الحي ومتابعة نتيجة أحداث اللقاء لحظة بلحظة.