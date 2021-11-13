تراند اليوم : بث مباشر الجزائر .. مباراة الجزائر اليوم مباشر الآن بث مباشر الجزائر ضد جيبوتي مشاهدة مباراة الجزائر وجيبوتي بث مباشر HD

في أحداث الشوط الثاني من مباراة الجزائر اليوم مباشر الان ضد جيبوتي تقدم منتخب الجزائر بثلاث أهداف مقابل لا شيء لجيبوتي، حيث يستمر عرض مباراة الجزائر بث مباشر عبر القناة الجزائرية الأرضية وسط متابعة عالية وكبيرة من الجماهير الجزائرية وعشاق المنتخب الوطني، ونتابع معكم بالمشرق نيوز مشاهدة مباراة الجزائر وجيبوتي عبر البث المباشر.

المنتخب الجزائري يدخل لقاء اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من التصفيات الفريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الجزائري قبل لقاء اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات وذلك برصيد 10 نقاط جمعهم المنتخب الجزائري بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في التصفيات ومن خلالهم تمكن منتخب محاربو الصحراء من تحقيق الانتصار ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده ، المنتخب الجزائري قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في تحقيق الانتصار الثالث له في المجموعه وجاء هذا الانتصار علي حساب منتخب النيجر في الجوله الرابعه وانتهت المباراه بفوز محاربو الصحراء باربع اهداف مقابل لاشئ.

وكشف الناخب الوطني جمال بلماضي عن قائمة تضم 25 لاعبا، تحسبا للجولتين المتبقيتين من الدور الثاني (المجموعة الأولى) من تصفيات مونديال قطر (2022)، المقررتين على التوالي يوم 12 نوفمبر ضدّ جيبوتي بالقاهرة، ويوم 16 نوفمبر ضدّ بوركينا فاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة (17:00 سا)، حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليومالسبت عبر موقعها الرسمي.

وعرفت القائمة عودة حارس نادي ضمك السعودي مراد زغبة، الذي لم يحمل ألوان الخضر منذ تصفيات كأس أمم افريقيا 2019.

كما شهدت القائمة أيضا عودة كل من المدافعين رضا حلايمية، مهدي تاهرات، أحمد توبة، وأيوب عبد اللاوي بالإضافة الي المهاجم أدم وناس.

وسيسافر وفد المنتخب الوطني إلي القاهرة المصرية يوم الاثنين 8 نوفمبر تحسبا للقاء جيبوتي (14:00 سا).

بعد إجراء أربع جولات من تصفيات المونديال, تتقاسم الجزائر وبوركينافاسو الصدارة بـ 10 نقاط، فيما يتواجد النيجر في الصف الثالث ب3 نقاط, بينما تتذيل جيبوتي المجموعة دون نقاط.

ويتأهل الأول عن كل مجموعة إلى الدور الأخير (مباراة السد) ، المقررة شهر مارس 2022.

القائمة:

حراس المرمى: رايس وهاب مبولحي، أليكسندر أوكيدجة، مصطفى زغبة.

الدفاع: يوسف عطال، مهدي تاهرات، أيوب عبد اللاوي، رامي بن سبعيني، محمد رضا حلايمية، جمال بلعمري، عيسى ماندي، أحمد توبة، عبد القادر بدران.

وسط الميدان: إسماعيل بن ناصر، آدم زرقان، رميز زروقي، سفيان فغولي، هريس بلقبلة، فريد بولايا.

الهجوم: إسلام سليماني، بغداد بونجاح، آدم اوناس، رياض محرز، يوسف بلايلي، محمد الأمين عمورة، سعيد بن رحمة.