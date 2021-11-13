تراند اليوم : ماتش منتخب مصر اليوم .. ماتش مصر وانجولا بث مباشر مصر وانجولا يلا شوت مشاهدة مباراة مصر وانجولا بث مباشر

ماتش منتخب مصر اليوم مباراة مصر وانجولا بث مباشر ماتش مصر وانجولا مشاهدة ماتش مصر ضد انجولا بث مباشر مباراة مصر وانجولا يلا شوت مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه مصر ضد انجولا angola vs egypt اليوم الجمعه في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، يخوض اليوم منتخبان الوطني مباراته الخامسه في التصفيات المؤهله لكاس العالم خارج ارضه وذلك عندما يحل ضيفا ثقيلا علي منتخب انجولا مساء اليوم الموافق 12 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الاياب من منافسات دور المجموعات لتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، وسوف تقام الليله مواجهه منتخبان وانجولا علي ارضيه ملعب 11 نوفمبر معقل المنتخب الانجولي والذي سوف يستقبل عليه منتخبان هو مواجهه سوف يبحث من خلاله المنتخيبن تحقيق الانتصار وحصد الثلاث نقاط من اجل المنافسه علي الصعود ن وسوف تبدا اليوم المباراه في تمام الساعه التاسعه مساءا بتوقيت القاهره والساعه العاشره مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة مصر وانغولا

منتخبان الوطني يدخل لقاء الليله وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، منتخبان قبل مواجهه اليوم هو متصدر جدول ترتيب المجموعه السادسه في التصفيات وذلك برصيد 10 نقاط جمعهم المنتخب المصري بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في المجموعه وحقق منتخبان من خلالهم الانتصار في ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده ، منتخبان في اخر مباراه لعبها في المجموعه كان قد حقق الانتصار فيها والتي كانت في الجوله الرابعه والتقي المنتخب في هذه الجوله مع منتخب ليبيا وانتهت المباراه بنتيجه ثلاث اهداف مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة انغولا ومصر

فيما منتخب انجولا فهو صاحب الارض في مواجهه الليله وذلك ضمن مباريات الاياب من دور المجموعات لتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، المنتخب الانجولي قبل ان يستضيف منتخبان علي ارضه حاليا هو صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه السادسه برصيد ثلاث نقاط وذلك بعد ان خاض هو الاخر اربع مباريات في المجموعه تمكن المنتخب الانجولي من خلال هذه المباريات في تحقيق الانتصار في مباراه واحده وخسر المنتخب قبل لقاء منتخبان في ثلاث مباريات ، المنتخب الانجولي كان قد خسر مباراته الاخيره في التصفيات والتي كانت مع منتخب الجانون في الجوله الرابعه وخسر المنتخب هذه المباراه بهدفين مقابل لاشئ.

بطاقة موعد مباراة مصر وانغولا