تراند اليوم : بث مباشر الجزائر جيبوتي .. مباراة الجزائر اليوم مباشر الأن match algerie djibouti البث المباشر لمباراة الجزائر اليوم بث مباشر مباراة الجزائر ضد جيبوتي

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منتخب الجزائر يمتلك في جعبته 10 نقاط حصدهم الفريق من الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء، وأحرز الفريق 19 هدفا وتلقت شباكه هدفين فقط ويعد من أقوى الفرق دفاعيا خلال التصفيات مع المنتخب التونسي الذي لم يتلقى أي هدف حتى الآن خلال الجولات الأربعة الماضية.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام جيبوتي

حراسة المرمى: اليكساندر اوكيدجا "رايس مبولحي"

الدفاع: عيسى ماندي - مهدى جيان تاهرات - رامي بن سبعيني - جمال بن العمري" نوفل خاسف"

الوسط: إسماعيل بن ناصر - سوفيان فيجولي - أدم زرقان "رشيد غزال"

الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي

موعد مباراة الجزائر وجيبوتي والقنوات الناقلة لها

تذاع مباراة الجزائر وجيبوتي في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المدينة المنورة، الساعة الثانية ظهرا غرينيتش، وتقام مباراة الجزائر وجيبوتي عبر موقعنا يلا شوت توداي و الجزائرية الأولى - SSC Sport - FIFATV Youtube.

وفي الجانب الأخر يخوض منتخب جيبوتي لقاء اليوم بدون أي طموح أو أحلام ولا يوجد أي شيء يبكي عليه، فبعد أن خسر الفريق كل مبارياته منذ بداية التصفيات فقد كل فرصه في بلوغ النهائيات، وسيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق المفاجأة بالفوز على الجزائر وإيقاف سلسلة النتائج السلبية للفريق منذ سنوات طويلة، فريق جيبوتي سيخوض لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملا في تفادي الهزيمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا.

مشاهده رابط البث المباشر لمواجهه الجزائر ضد جيبوتي djibouti vs algeria في التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم اليوم الجمعه ، قبل المباراه الفاصله مع بوركينا فاسو في الجوله الاخيره من التصفيات المؤهله لكاس العالم يحل اليوم المنتخب الجزائري ضيفا ثقيلا علي منتخب جيبوتي اليوم الموافق 12 نوفمبر وذلك لحساب مباريات الجوله الخامسه ضمن منافسات دور المجموعات من التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم فيفا قطر 2022 ، وسوف تلعب اليوم مباراه الجزائر و جيبوتي علي ارضيه ملعب القاهرة الدولي وذلك في مواجهه الاياب بين الجزائر و جيبوتي في هذه التصفيات المؤهله لكاس العالم ، وسوف تبدا اليوم المباراه في تمام الساعه الثالثه مساءا بتوقيت القاهره والساعه الرابعه مساءا بتوقيت السعوديه.

بث مباشر مباراة الجزائر وجيبوتي

المنتخب الجزائري يدخل لقاء اليوم وهو الضيف وذلك ضمن مباريات الجوله الخامسه من التصفيات الفريقيه المؤهله لكاس العالم 2022 ، المنتخب الجزائري قبل لقاء اليوم حاليا هو متصدر جدول ترتيب المجموعه الاولي من التصفيات وذلك برصيد 10 نقاط جمعهم المنتخب الجزائري بعد ان خاض اربع مباريات الي الان في التصفيات ومن خلالهم تمكن منتخب محاربو الصحراء من تحقيق الانتصار ثلاث مباريات وتعادل في مباراه واحده ، المنتخب الجزائري قبل مواجهه اليوم كان قد نجح في تحقيق الانتصار الثالث له في المجموعه وجاء هذا الانتصار علي حساب منتخب النيجر في الجوله الرابعه وانتهت المباراه بفوز محاربو الصحراء باربع اهداف مقابل لاشئ.

بث مباشر مباراة جيبوتي والجزائر

بينما علي الجانب الاخر منتخب جيبوتي فهو صاحب الارض في مواجهه اليوم وذلك ضمن مباريات الاياب من دور المجموعات للتصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم ، منتخب جيبوتي قبل مباراته مع الجزائر حاليا هو صاحب المركز الاخير في جدول ترتيب المجموعه الاولي بدون رصيد وذلك بعد ان خسر المنتخب الاربع مباريات الذي لعبهم الي الان في التصفيات ، واخر مباراه لعبها منتخب جيبوتي قبل مواجهه اليوم كانت مع منتخب بوركينا فاسو في التصفيات وقد خسر منتخب بوركينا فاسو هذه المباراه بنتيجه هدفين مقابل لاشئ.