تراند اليوم : بث مباراة الجزائر اليوم .. مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر match algerie مباراة الجزائر وجيبوتي مباشر HD مباراة الجزائر جيبوتي مباشر

بث مباراة الجزائر اليوم مشاهدة مباراة الجزائر اليوم مباشر match algerie مباراة الجزائر وجيبوتي مباشر HD مباراة الجزائر جيبوتي مباشر لقاء سهل نسبيا Algeria vs Djibouti في التصفيات، مشاهدة مباراة الجزائر وجيبوتي بث مباشر في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ويسير منتخب الجزائر بصورة ممتازة خلال مشواره في التصفيات، المنتخب الجزائري يعد المنتخب الأفضل في إفريقيا في الأونة الأخيرة وخاصة بعد التتويج ببطولة أمم إفريقيا الأخيرة، المنتخب الجزائري وصل للقاهرة منذ ثلاثة أيام بالقوة الضاربة وسيخوض جمال بالماضي مباراة اليوم بالسلاح الناري للمنتخب الجزائري ولا سيما وأن الفريق يدرك تماما أن الفوز في لقاء اليوم سيحسم صعوده رسميا للمرحلة الأخيرة من النهائيات.

منتخب الجزائر يمتلك في جعبته 10 نقاط حصدهم الفريق من الفوز في 3 مباريات وتعادل في لقاء ولم يخسر أي لقاء، وأحرز الفريق 19 هدفا وتلقت شباكه هدفين فقط ويعد من أقوى الفرق دفاعيا خلال التصفيات مع المنتخب التونسي الذي لم يتلقى أي هدف حتى الآن خلال الجولات الأربعة الماضية.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام جيبوتي

حراسة المرمى: اليكساندر اوكيدجا "رايس مبولحي"

الدفاع: عيسى ماندي - مهدى جيان تاهرات - رامي بن سبعيني - جمال بن العمري" نوفل خاسف"

الوسط: إسماعيل بن ناصر - سوفيان فيجولي - أدم زرقان "رشيد غزال"

الهجوم: رياض محرز - بغداد بونجاح - يوسف بلايلي

موعد مباراة الجزائر وجيبوتي والقنوات الناقلة لها

تذاع مباراة الجزائر وجيبوتي في تمام الساعة الثالثة ظهرا بتوقيت القاهرة، الساعة الرابعة عصرا بتوقيت المدينة المنورة، الساعة الثانية ظهرا غرينيتش، وتقام مباراة الجزائر وجيبوتي عبر موقعنا و الجزائرية الأولى - SSC Sport - FIFATV Youtube.

وفي الجانب الأخر يخوض منتخب جيبوتي لقاء اليوم بدون أي طموح أو أحلام ولا يوجد أي شيء يبكي عليه، فبعد أن خسر الفريق كل مبارياته منذ بداية التصفيات فقد كل فرصه في بلوغ النهائيات، وسيبحث في لقاء اليوم عن تحقيق المفاجأة بالفوز على الجزائر وإيقاف سلسلة النتائج السلبية للفريق منذ سنوات طويلة، فريق جيبوتي سيخوض لقاء اليوم بتوازن بين الدفاع والهجوم مع الاعتماد على الهجمات المرتدة أملا في تفادي الهزيمة وتحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل إفريقيا.

تشكيل جيبوتي المتوقع أمام الجزائر

حراسة المرمى: موبينهو

خط الدفاع: موسى فؤاد، بوسف علي، داود وسيم، كويو أنكونت

خط الوسط: حسن حسين، عبدي حمزة، محمود ألباه، حسين مهدي، باتيو يوسف

خط الهجوم: أكينبينو صامويل.

معلومات مباراة الجزائر وجيبوتي.

ما هو موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم؟

03:00 مساءاً بتوقيت مصر, 04:00 مساءاً بتوقيت السعودية, 02:00 مساءاً بتوقيت غرينتش.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وجيبوتي؟

الجزائرية الأولى - SSC Sport.

ما هي البطولة التي تُلعب خلالها مباراة الجزائر وجيبوتي؟

تصفيات كأس العالم 2022 - أفريقيا.

من هو معلق مباراة الجزائر وجيبوتي؟

بلال بناري (الجزائرية) - سمير المعيرفي (SSC).